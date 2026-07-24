夫妻博弈｜高海寧晒劇照公開百變Look 其中一個造型惹網民心疼

高海寧與馬國明主演的《夫妻的博弈》即將在TVB播出，高海寧率先在社交平台大曬多張拍攝花絮及劇照，其中一個造型更令網民大感意外。她在帖文中以「成長是一場盛大的自我打碎與重建」形容角色姜幸如，劇集在內地播出後，即引爆觀眾淚腺，討論度持續攀升。