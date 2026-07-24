夫妻博弈｜高海寧晒劇照公開百變Look 其中一個造型惹網民心疼

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高海寧與馬國明主演的《夫妻的博弈》即將在TVB播出，高海寧率先在社交平台大曬多張拍攝花絮及劇照，其中一個造型更令網民大感意外。她在帖文中以「成長是一場盛大的自我打碎與重建」形容角色姜幸如，劇集在內地播出後，即引爆觀眾淚腺，討論度持續攀升。

高海寧曝光多個造型包括醫院病人裝扮

高海寧在網上一口氣分享多張花絮照片，並興奮發文表示終於等到劇集播出。相片中可見她以長髮、曲髮等不同造型亮相，女人味十足，但最令人注目的是其中一張她躺在醫院病床上、戴上冷帽穿上病人服的劇照，暗示角色姜幸如在劇中經歷重大轉折。其餘花絮照則見她與監製及幕後團隊認真傾劇本，甚至無懼公開自己在化妝間趁空檔小睡、睡到口擘擘的搞笑一面。

高海寧親自為姜幸如寫下感性宣言

高海寧在社交平台為角色發文，寫道「成長是一場盛大的自我打碎與重建」，短短一句已令粉絲感受到姜幸如這個角色的份量。她更透露兩年前冬天拍攝期間每日都處於低能量狀態，為了入戲付出極大的情緒代價。高海寧以「#reset」作為標籤，暗示角色經歷從谷底重生的過程，令觀眾對姜幸如的故事線充滿期待。

《夫妻的博弈》高海寧馬國明首度合作惡鬥

《夫妻的博弈》是高海寧與馬國明首次以男女主角身份合作，劇集以夫妻關係中的角力為主軸。高海寧近年憑《新聞女王》系列中許詩晴一角人氣急升，獲監製宣布開拍外傳，今次再度擔正女主角，證明其演技實力獲得認可。馬國明則是TVB當家小生，兩人組合被視為「強強對決」，劇集未播已引起大量關注。

網民一口氣追12集哭到雙眼浮腫

劇集播出後網民反應極為熱烈，有觀眾留言表示「我琴日一口氣睇佐12集」，亦有人坦言「I should not have watch this at night, the next morning my eyes was swollen from crying」，更有網民直言「先幫幸如抹抹眼淚，哭到我心都痛埋」。不少留言形容姜幸如重生階段雖然辛苦但從苦到甜絕對值得，有人讚嘆「寶貝眼裡全是戲」，亦有觀眾表示「好有一種心路歷程的感覺」，對高海寧的演繹給予極高評價。

高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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高海寧 夫妻的博弈 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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