高海寧IG曬溫馨全家福！驚揭媽咪擁「同款雙下巴」 爸爸當眾一舉動閃爆網民！

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孝順女高海寧（高Ling）向來將家人放喺第一位，日前（26日）佢媽咪生日，高Ling即使要開工拍廣告，都無阻佢為媽媽慶祝嘅心意，竟然直接邀請媽咪到拍攝現場一齊慶祝，更在IG大曬溫馨全家福，場面超有愛！

高海寧媽咪生日驚喜探班 廣告現場變溫馨派對

高海寧（高Ling）一向是圈中出名的孝順女，雖然平日工作排得密密麻麻，但對家人的事從不怠慢。日前正值高媽媽生日，高Ling當日卻碰巧需要拍攝廣告，無法抽身。為咗唔錯過同媽咪慶祝嘅大日子，高Ling索性邀請媽媽到拍攝現場探班，將工作場所變成溫馨嘅生日派對！佢事後喺IG分享多張溫馨合照，並寫道：「Lovely day Happy Birthday靚媽子，媽咪生日當日要拍廣告，便邀請她來陪我工作。」高Ling更特別感謝廣告客戶非常有心，特地為高媽媽準備了生日蛋糕，讓整個慶祝活動更添驚喜同溫暖，可見高Ling人緣極佳，連客戶都對佢愛護有加。

高海寧驚揭母女同款雙下巴 高爸爸深情一吻閃爆全場

在今次曝光嘅家庭照中，最大亮點莫過於高Ling一家人嘅超強互動！其中一張相捕捉到高Ling同媽咪嘅側面，母女二人笑得非常燦爛，連雙下巴都完美複製，高Ling自己都忍唔住笑言同媽咪有「同款雙下巴」，畫面相當可愛，足證母女基因強大。不過，最閃爆全場嘅絕對係高爸爸嘅舉動！相中所見，高爸爸毫不吝嗇對太太嘅愛意，當眾向高媽媽送上深情嘅Birthday Kiss，老夫老妻依然愛得甜蜜，恩愛程度簡直羨煞旁人，難怪高Ling都話場面「甜到漏」！

圈中好友紛紛送上祝福 網民大讚：一家人都好有愛

高Ling嘅溫馨帖文一出，旋即引來大批圈中好友及網民留言送上祝福。唔少藝人朋友，例如陳煒、譚凱琪等都紛紛留言祝賀高媽媽生日快樂。網民嘅反應更係一面倒地讚好，大讚高媽媽保養得宜，非常有型格，同時亦被高Ling一家嘅溫馨氣氛所感動。留言區被讚美洗版：「高Ling真係孝順女，媽咪生日快樂！」、「爸爸媽媽好Sweet，閃到眼都盲！呢啲就係幸福」、「一家人基因好強大，媽媽好有氣質！」、「見到張相都覺得好幸福，好有愛嘅家庭！」、「兩老好恩愛，高Ling喺充滿愛嘅環境下長大，難怪咁好人品！」。

高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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高海寧 孝順女 （圖片來源：高海寧IG）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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