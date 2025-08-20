38歲高海寧澳洲滑雪後突發感悟 罕晒家庭照洩心聲：越簡單越幸福
現年38歲的高海寧（高Ling）早前放下工作，飛到澳洲享受滑雪假期，似乎在旅程中對人生有重大感悟！返港後她並未立即投入工作，反而罕有地在社交平台大晒與父母及外婆的溫馨合照，更感性發文指「越簡單，越幸福」，一反常態的舉動引發網民熱議，究竟女神在旅途中經歷了什麼心境轉變？
高Ling澳洲叉電突發感悟 自由生活照曝光
高海寧近日開啟度假模式，遠赴澳洲叉電滑雪，並在社交平台分享多張旅行靚相。從照片中可見，高Ling在雪地上玩得相當盡興，展現出自由自在的燦爛笑容，完全沉醉在大自然的美景之中。她更在帖文中寫下深刻體會：「越簡單，越幸福」，似乎這次旅程讓她洗滌心靈，對生活有了全新的看法。有別於以往分享工作或靚衫照，這次高Ling罕有地流露感性一面，讓粉絲窺見她私下追求平淡幸福的內心世界，狀態顯得非常放鬆滿足。
孝順女高Ling拖實媽媽 晒外婆餛飩憶兒時味道
結束澳洲之旅返港後，高Ling立即化身孝順女，爭取時間陪伴家人。她上載了與屋企人的合照，畫面極之溫馨。高Ling更特別分享了一張與媽媽手拖手的背影照，盡顯母女情深。此外，她還大晒外婆親手包的餛飩，並寫道：「外婆親手包的餛飩，是兒時記憶中的味道」，字裡行間充滿對家人的愛與依戀。看來對高Ling而言，最簡單的幸福就是與家人共度的時光，以及品嚐充滿回憶的家常便飯。
網民洗版大讚好貼地：見到女神另一面
高Ling一系列溫馨家庭照曝光後，隨即引來大批網民洗版留言，一面倒力撐女神貼地又孝順。不少粉絲表示被她的真情流露所感動，紛紛留言大讚：「見到女神同屋企人咁好感情，真係好溫馨！」、「高Ling真係好孝順，拖住媽咪隻手好有愛」、「玩完返嚟即刻陪家人，絕對係乖女典範！」亦有網民對她外婆的餛飩表示好有共鳴：「我都好掛住婆婆包嘅雲吞，呢啲就係家嘅味道」、「『越簡單，越幸福』呢句真係至理名言，支持你！」。
