童時愛上你｜高海寧新劇月尾上 緊身低胸外遊派福利當宣傳
高海寧泰國食好西 驕人身段引死人
無線咪神高海寧（高Ling）近日飛到外地旅行，享受陽光與海灘。她更於IG上分享了一系列的靚相，以一身貼身短裙上陣，盡顯美好身段。其中高Ling亦更新了嘆美食的美照，可見高Ling面紅紅半帶醉意，表情多多十分吸睛！
高海寧新劇《童時愛上你》月底上 演8歲智商CEO
近年專注北上發展的高Ling，終於有新劇播放。由張振朗、陳展鵬和高Ling主演的《童時愛上你》將於六月底播出。高Ling此次挑戰飾演只得8歲智商的CEO，角色極具有挑戰性。拍檔張振朗亦於接受傳媒訪問時大讚高Ling好演技，將兩個人格的角色拿捏得很好。
高海寧新劇曾被叫停 又被傳被傳「篤監製背脊」
高海寧今次首度拍攝《BB來了》、《她她她的少女時代》監製的新劇《童時愛上你》，上月底已經進行宣傳試造型，不過還未正式開拍，就傳出要延期，有消息指該劇劇本要大幅度修改，亦有來自高層聲音不滿劇本內容，即使演員已經就位，劇組亦被要求改到六月才開拍。有消息指今次指出劇本出事的正是高海寧本人，不過佢就向傳媒否認「篤背脊」，仲搬出監製（廖晉碩）的回應，表示因為係疫情原因，未能借到外景進行拍攝，不過亦補多一句 「希望有更多時間寫好劇本」。
高海寧頻接劇擴闊戲路 由師奶到小三乜都做
出道12年，從配角小三演到女主角的高Ling，近年頻頻接劇擴闊戲路。前年更試過四套劇集輪住博，風頭一時無兩。從《C9》增肥10磅演師奶，到《殺手》屍體清道夫等角色都做，非常搏命！她的努力亦獲得觀眾的認同，令高Ling成功擺脫花瓶形象。
高海寧近年北上發展 客串大陸劇勁搶戲
前年高海寧首次拍內地劇《三十而已》，雖然只是客串兩集，但劇中演被未婚夫背叛角色的她，一場掌摑小三戲份，正印氣場拿捏到位，演技令人刮目相看，獲網民激讚演出超班，令她成功在內地起步。據知情者透露：「喺《三十而已》高Ling只係得兩集戲，話晒有咗知名度，好多藝人會嫌戲份少唔肯客串，但高Ling好信任公司，從來都唔揀嘢做，最初接到角色，知道內容涉及正印同小三開火，佢亦冇話怕劇情敏感諸多扭擰，一切聽從公司安排，亦因為珍惜機會，今次終於冇白費心機，佢一出場已經搶晒戲，演出好多人談論，唔少內地網民大讚佢做得好，客串都有咁好反應，連佢自己都預計唔到！」
常見問題
高海寧新劇幾時播？
高海寧主演嘅新劇《童時愛上你》將會接檔《十八年後2.0》⋯⋯詳情請看
高海寧最新性感照於那裡拍攝？
早前於內地忙完工作後，高Ling馬上飛到泰國和馬來西亞等地旅行。她在旅行的同時，上傳一系列的性感旅行照⋯⋯詳情請看
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