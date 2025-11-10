高海寧爆《新聞女王2》劇情發展 親解與林正峰被拆CP之謎
高海寧今日（9日）以「莎莎婦女銀袋日」形象大使身份現身沙田馬場，期間被問到有份主演的《新聞女王2》已於內地率先播映，她罕有開腔大爆劇情內幕。劇中馬國明角色在第一集已經過身，高海寧卻強調對方戲份不少且好重要，仲會影響四個女仔之後的發展。至於黃宗澤的角色，高海寧直言畀對方激到紮紮跳，更形容「佢有時好賤格」，引發網民熱議。而最令觀眾關心的林正峰CP問題，高海寧終於親自解畫，表示兩人劇中已結婚，不過林正峰因為做駐美記者而未有出場，強調自己角色好專一，只係事業上好博殺。
馬國明第一集已死但戲份不少
高海寧被問到《新聞女王2》中馬國明的角色在第一集已經過身，會否覺得可惜時，她即時澄清雖然馬明個角色過咗身，但其實佢的戲份唔少。高海寧強調馬國明係好重要的因素，會直接影響到劇中四個女仔之後的發展，所以無話可唔可惜，一切都係劇情發展需要。她透露馬國明的角色雖然早段就過身，但其影響力會貫穿整套劇集，成為推動劇情的關鍵人物，令觀眾對後續劇情發展更加期待。
自爆角色真面目「以利益為本」
談到與黃宗澤的對手戲，高海寧表示被對方的角色「激到紮紮跳」，更形容黃宗澤「有時好賤格」。當被問及自己角色是否會幫助佘詩曼時，高海寧竟然爆出驚人內幕：「唔係，我自己個角色係睇重利益嘅，以利益為本。」這個回應令人意外，原來她在劇中並非表面看來的好人角色，而是一個以利益掛帥的現實主義者。
黃宗澤角色賤格激到紮紮跳
談到與黃宗澤（Bosco）的對手戲，高海寧笑言自己畀Bosco個角色激到紮紮跳，更直接形容「佢有時好賤格」。高海寧透露與黃宗澤有不少對手戲，兩人在劇中經常有激烈交鋒，而黃宗澤飾演的角色性格複雜，行為舉止時而賤格，令高海寧的角色好難應付。被問到自己個角色係咪會幫Man姐時，高海寧就表示唔係，強調自己個角色係睇重利益，以利益為本，唔會單純企喺邊一邊，呢種角色設定令劇情更加緊張刺激，亦為觀眾帶來更多驚喜。
與林正峰仍是CP但未有出場
高海寧與林正峰在《新聞女王》第一輯中是一對CP，但有指林正峰在新一輯入面無影，引發網民熱議兩人是否仍然是CP。高海寧親自解畫指兩人在劇中已經結婚，仍然係CP，不過林正峰因為做駐美記者而未有出場。她強調自己個角色好專一，只係在事業上好博殺，感情方面絕對專一。被問到林正峰會唔會之後出場時，高海寧就賣關子叫大家繼續睇落去，暗示林正峰有機會在後續劇情中現身。
