高海寧爆《新聞女王2》劇情發展 親解與林正峰被拆CP之謎

高海寧今日（9日）以「莎莎婦女銀袋日」形象大使身份現身沙田馬場，期間被問到有份主演的《新聞女王2》已於內地率先播映，她罕有開腔大爆劇情內幕。劇中馬國明角色在第一集已經過身，高海寧卻強調對方戲份不少且好重要，仲會影響四個女仔之後的發展。至於黃宗澤的角色，高海寧直言畀對方激到紮紮跳，更形容「佢有時好賤格」，引發網民熱議。而最令觀眾關心的林正峰CP問題，高海寧終於親自解畫，表示兩人劇中已結婚，不過林正峰因為做駐美記者而未有出場，強調自己角色好專一，只係事業上好博殺。