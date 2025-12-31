高海寧突發感性長文告別2025 暗示要去「滋養自己地方」網民熱議真實心聲

38歲高海寧突發感性長文告別2025年，在社交平台分享一條精心剪輯的旅遊短片，帶領粉絲「瞬間看地球」，畫面治癒感爆燈。這位憑《新聞女王2》許詩晴一角人氣急升的TVB當紅花旦，在事業高峰期竟然寫下充滿哲理的感性文字，暗示要「去往能滋養自己的地方」，引發網民熱烈討論她的真實心聲。