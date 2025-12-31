高海寧突發感性長文告別2025 暗示要去「滋養自己地方」網民熱議真實心聲
38歲高海寧突發感性長文告別2025年，在社交平台分享一條精心剪輯的旅遊短片，帶領粉絲「瞬間看地球」，畫面治癒感爆燈。這位憑《新聞女王2》許詩晴一角人氣急升的TVB當紅花旦，在事業高峰期竟然寫下充滿哲理的感性文字，暗示要「去往能滋養自己的地方」，引發網民熱烈討論她的真實心聲。
高海寧突發旅遊短片回顧2025足跡
高海寧在Instagram上載了一條剪輯精美的旅遊短片，記錄她過去一年足跡遍及半個地球的珍貴時刻。短片中可見她去過雪山、古城、海邊等不同地方，畫面唯美且相當有意思，從空中瑜伽到海邊寧靜，從感受自然山色到遇上不同朋友，每一段回憶都滿載著她對旅行的熱愛。網民看後紛紛大讚治癒，直言「靚到窒息」，更有人表示被她的正能量感染。
感性長文暗示2026年新方向
除了分享絕美風景，高海寧更寫下一番充滿哲理的感性長文。她表示「2025感恩一切，我慢慢走，也慢慢擁有💛🧡2026要去往能滋養自己的地方，有些風景去遠方才能看得清，有些自己會在旅途中重遇，世界很大路途漫漫，別讓初心在不斷奔跑時逐漸麻木，能讓自己心安感到被滋養的地方，那才是我們該奔赴的方向！」這番話被網民解讀為她對未來發展的深層思考，有人猜測她是否有意轉換跑道或嘗試新挑戰。
高海寧事業正值高峰期入圍台慶十強
高海寧今年在演藝事業上可謂勢如破竹，她在年度重頭劇《新聞女王2》中再次飾演人氣角色許詩晴，憑藉精湛且具層次的演技令人氣再度急升，深受觀眾熱捧。據悉由於該角色極受歡迎，她之後更有機會獲公司開拍外傳擔正主角，可謂機會多多前途無可限量。在即將舉行的萬千星輝頒獎典禮中，她更以大熱姿態成功入圍最佳女配角最後十強，外界一致看好她有望繼去年後再奪殊榮。
網民熱議高海寧真實心聲
高海寧的感性發文引起網民熱烈討論，有人留言「高Ling真係好有智慧，知道點樣平衡工作同生活」，亦有網民表示「佢講得啱，有時要停低先知自己想要咩」。不過也有人好奇她在事業高峰期突然變得如此感性，是否暗示有其他計劃。有網民直言「睇佢咁講法，會唔會有新搞作？」更有人猜測「可能想做KOL或者開展其他事業」，對她的未來發展充滿期待。
圖片來源：IG@sammkoling資料或影片來源：原文刊於新假期