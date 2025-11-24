《新聞女王2》拍外傳！高海寧收驚喜眼濕濕 激動發長文分析許詩晴3大特質

最新集《新聞女王2》劇情高海寧主動提出 「駐政總傳媒」崗位掀起各大傳媒爭奪戰，早前出席《新聞女王2》宣傳活動時收到驚喜消息，總監製鍾澍佳當場宣布將為她的角色「許詩晴」開拍外傳，與許詩晴結局一樣，官運亨通得到高人指點 ！高海寧直言從澳門拍劇回港後仍感頭暈，但聽到消息後瞬間精神一振，更在社交平台發長文分析角色特質，網民紛紛留言支持。