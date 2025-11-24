《新聞女王2》拍外傳！高海寧收驚喜眼濕濕 激動發長文分析許詩晴3大特質
高海寧現場收驚喜消息即時醒神
高海寧在中環出席《新聞女王2》宣傳活動時，鍾澍佳監製突然宣布會為高海寧飾演的「許詩晴」角色開拍外傳，令她大感意外。高海寧激動表示「自己都有講笑話希望可以開到個外傳，點知真係開口中。我真係好開心，真係冇諗過會夢想成真。我啱啱喺澳門拍完劇返嚟，個人仲喺度暈陀陀，聽完呢個消息之後即刻成個人醒晒！多謝大家！」她更透露早前在網上見過網民撰寫許詩晴的過往經歷，形式近似番外篇，沒想過如今能夢想成真。
高海寧希望先拍外傳再開《新聞女王3》
被問到希望先拍外傳還是《新聞女王3》時，高海寧笑言希望先拍外傳，讓第3輯劇情能有更多時間寫得更精彩、更具吸引力。她認為許詩晴的劇情線涉及新聞處的運作及如何在體制內生存，加上許詩晴是一個成長型角色，深受觀眾喜愛，因此認為這條線非常值得加以放大和延伸。談到佘詩曼表示《新聞女王3》未必能夠開拍，因為劇本編審比較困難，高海寧認為很在乎佳導是否可以構思到下一個故事，「始終劇集嘅口碑真係好好，都有好多人問我會唔會開拍3，如果能夠開拍3的話，相信會更加精彩。」
高海寧社交平台發長文分析許詩晴3大特質
高海寧事後在社交平台貼出網民們的畫作、照片和剪輯，並發長文回應表示「謝謝大家喜歡許詩晴！因為你們對許詩晴的認可，才會有開拍『許詩晴外傳』的好消息！」她更深入分析角色的三大特徵，包括「她的確是個聽勸的野心家！她的野心從不是空想，清楚知道自己要什麼，還敢執行！每一步都踩在『利益最大化』的拍子上。」她又指許詩晴的「不擇手段」有底線，更有腦子，知道什麼時候該爭，什麼時候該收斂光芒，懂得借勢而為。高海寧最後總結「向上的野心比美貌更具殺傷力」，展現對角色的深度理解。
網民熱烈回應支持外傳開拍
高海寧的社交平台貼文引來大量網民留言支持，不少粉絲表示期待許詩晴外傳的播出。有網民留言「終於等到外傳消息，許詩晴真係好有魅力」、「高海寧演得好好，值得有自己嘅外傳」。亦有觀眾認為許詩晴這個角色層次豐富，「佢嘅野心同手段都好有睇頭，外傳一定好精彩」。網民對高海寧在社交平台的角色分析亦大讚專業，認為她對角色有深入了解，令人更期待外傳的內容發展。