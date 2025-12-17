高海寧深情暫別老朋友許詩晴 認有「野心」堅信外傳「拍得成」
高海寧深情告別許詩晴角色
高海寧在長文中形容再次成為許詩晴「像是一次和老朋友的重逢」，看著這個當初憑本能和勇氣向前衝的「小獵豹」，在複雜的「叢林」中一點點長大。她表示許詩晴依然野心勃勃，渴望高處，但學會了借勢，不再孤注一擲，變得更加成熟謹慎，更懂得權衡利弊。高海寧特別提到，許詩晴在新賽道中逐漸摸透遊戲規則，能夠在合適時機化被動為主動，為自己贏得「公平」和「信任」。
角色成長帶來個人啟發
對於高海寧而言，許詩晴帶給她的不只是一個角色，更讓她學會更坦然地擁抱自己，變得更加自在自信。她在文中寫道「野心不需要遮掩，能力重要，運氣重要，頭腦清醒更加重要」，希望觀眾都能感受到許詩晴的熱忱和堅韌，在自己的人生舞台上活得通透、自在、閃閃發亮。高海寧特別感謝觀眾陪著許詩晴和她走過這一程，更要謝謝大家對《新聞女王2》的用心支持。
許詩晴外傳相信會成事
在出席《新聞女王2》活動時，高海寧透露總監製鍾澍佳曾提及拍攝「許詩晴外傳」，她認為聚焦在新聞處的故事算是《新聞女王》的支線。雖然高海寧目前正忙於拍攝其他劇集，還未與鍾澍佳詳談此事，但她相信外傳會成事。她表示「我覺得每個角色，觀眾都記得，任何一段支線都有佢發展可能性，可能今次發展咗我呢條先」，顯示對外傳充滿期待。
電影版計劃交由專業人士決定
當被問及《新聞女王》會否拍攝電影版時，高海寧表示「這個問題交給專業人士解答」，沒有正面回應。她認為是否獲得特別照顧還是需要看觀眾反應，強調每個角色觀眾都記得，任何支線都有發展可能性。對於外傳的內容方向，高海寧希望能講述更多新聞處的故事，因為很少有劇集專門講述新聞官如何處理突發事件，認為這個題材很有討論價值。
網民熱烈期待外傳開拍
高海寧的告別文章引起網民熱烈回應，不少觀眾留言表示「期待Cathy回歸」、「許詩晴外傳一定要睇」、「高海寧演技真係進步好多」。有網民更直言「新聞處嘅故事確實好少人拍，好有新鮮感」，對外傳的題材方向表示認同。部分觀眾則希望外傳能夠深入探討政府新聞官的工作日常，以及如何在政治與傳媒之間取得平衡，認為這個角度很有現實意義。