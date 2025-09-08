高海寧殺入柬埔寨 巨型花裙震撼全場更自爆戀愛
高海寧（高Ling）近日人氣再創高峰，現身第三屆柬埔寨亞洲電影節，即時成為全場焦點！她身穿一襲黑粉色晚裝，下半身巨型的粉紅色立體花花裙襬極度搶眼，坐下時更彷彿被花海包圍，畫面相當震撼。高Ling事後更在IG高調示愛，究竟對象是誰？
高海寧黑粉晚裝現身 巨型花裙震撼全場
高海寧近日出席第三屆柬埔寨亞洲電影節，人氣高到嚇人，一登場就憑著超強氣場震懾全場。當日她選擇了一套黑粉色晚裝，上半身簡潔俐落，完美突顯其身材，但焦點全落在下半身的巨型粉紅色立體花花裙襬上，設計誇張又充滿時尚感，令她行紅地氈時步步生花。當高Ling坐下時，巨型裙襬更將她整個人包圍，畫面靚到犯規，猶如置身花海中的仙子，成功搶盡所有鏡頭。
高海寧IG高調示愛：「一次又一次愛上自己」
高海寧本人對這套「戰衣」亦相當滿意，在出發前已忍不住在酒店房內瘋狂拍照，並第一時間上載到IG與粉絲分享。她更配文寫道：「一次又一次愛上自己，是件特別美好的事情。」這句充滿自信的宣言，彷彿在告訴全世界她目前狀態極佳，享受單身也享受愛自己的過程。除了酒店靚相，高Ling亦分享了在車上與工作人員的合照，以及閉目養神的可愛一面，展現出私下真實又貼地的一面，難怪人氣持續高企。
