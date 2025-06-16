高海寧左眼紅腫一年未癒 健康再亮紅燈粉絲喊心痛 揭劇組經歷最離譜事件
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TVB當紅花旦高海寧（高Ling）近年事業再創高峰，憑《新聞女王》人氣急升，工作邀約不斷，成為中港兩地炙手可熱的女星。不過，健康問題卻一直困擾著她。去年才因為頸部硬塊、鬼剃頭等狀況入院，最近又自爆左眼紅腫、反覆生眼挑針及濕疹，令粉絲和網民都非常擔心。
高海寧左眼紅腫一年 自爆痛苦難耐
近日，高海寧在IG限時動態公開自己左眼紅腫的短片，只見她一臉倦容、眼睛又紅又腫，令人心痛。她無奈留言：「救命呀，隻眼呀，究竟你要腫到幾時呀？我隻眼不停反反覆覆一年啦，唔係生眼挑針就係生濕疹，又痕又痛真係好辛苦，我真的沒有辦法了！」字裡行間盡是無助和疲憊。高海寧昨晚（15日）在社交平台再分享眼睛紅腫的近照，狀態令人擔憂。她透露已完成工作返回香港，並即刻求診眼科醫生，無奈表示：「醫生，請救救我，真的好痛好痛！」
事業高峰難得休息 頻繁工作壓力大
高海寧近年事業發展迅速，除了忙於拍攝《新聞女王2》，還參與內地綜藝《無限超越班》第三季錄製，經常中港兩邊走，行程密密麻麻。她坦言：「工作排得密密麻麻，很難休息，但從未試過這麼忙，都算幸福煩惱。」但過度勞累下，身體狀況明顯每況愈下。
高海寧大爆南非採訪誤傳綁架死訊
《無限超越班》最新一集中，她分享了2010年被TVB派往南非擔任世界盃特派記者時的離譜經歷，因通訊落後誤傳被綁架甚至死亡的謠言。當年南非通訊不發達，高海寧因長途電話昂貴僅與家人聯繫，忽略記者一晚未回電，隔日竟傳出「高海寧在南非被綁架失蹤，甚至已死去！」的誇張新聞。公司隨即安排她公開報平安，澄清誤會。高海寧回憶述返港後自爆，南非採訪期間曾遇男球迷突襲吻臉，另有球迷試圖擁吻她，幸好工作人員及時介入，將其拉開才避過一劫。
網民齊聲心痛 建議多休息保重身體
面對身體狀況反覆，高海寧坦言：「突然發現，我好需要一個假期，一個長～～～～～假期，一個無所事事、可以發呆、好好感受生活的real假期，找回我的健康和笑容！」網民紛紛留言打氣，認為她抵抗力和免疫力低才會反覆生病，紛紛勸她：「時間高能量輸出 係咁chur真係好需要me time & trip time」、「放假是治癒的好方法」。
圖片來源：高海寧IG、《無限超越班》第三季資料或影片來源：原文刊於新假期