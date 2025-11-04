38歲「高海寧」網戀騙錢？男方孭周身債 家人無奈私訊求助
38歲高海寧近年憑《新聞女王》人氣急升，在內地大受歡迎，工作量爆增。一直單身的她曾表示自己好難追，但最近竟有網民聲稱與「高海寧」展開網戀，更被騙購買大量點數卡至周身債。受害者家人私訊高海寧求助，事件震驚全城。
騙徒冒充高海寧展開網戀騙局
高海寧昨日（2日）在IG限時動態上載對話截圖，揭發有騙徒冒充她進行網戀詐騙。受害者家人向高海寧求救，指弟弟收到自稱高海寧的WhatsApp訊息，「對話中甜言蜜語，誘騙咗佢買好多錢嘅點數卡，佢依家周身債，但佢仍然心信不疑嗰個所謂嘅高海寧就是你」。該家人表示已致電TVB查詢，當然知道不會是真的高海寧，但受害者仍然深信不疑。
家人報警求助仍無法阻止受害者
受害者家人表示已多次勸阻及責罵，最終無奈報警處理。「我哋勸又勸過，鬧又鬧過，沒有辦法下已經去報警了，但警察話只係備案都幫唔到啲乜嘢。佢哋嘅WhatsApp仍然不斷，我細佬仍然心信不疑，沉溺喺呢一段所謂嘅愛情裡面。」該家人懇求高海寧親自澄清，希望能讓弟弟清醒過來，「我真係好希望得到你本人嘅澄清回覆」。
高海寧火速發聲明澄清真相
面對騙徒冒充自己進行詐騙，高海寧立即發出正式聲明澄清。她鄭重聲明「從未通過任何社交平台、通訊工具與他人進行無關閒聊，更不會以任何名義向他人索取金錢或要求轉帳」。高海寧呼籲公眾提高防範意識，「警剔各類冒充詐騙行為，謹慎交友，守護好自身財產安全」。
網民震驚騙徒手法層出不窮
事件曝光後，網民紛紛留言表示震驚，「依家啲騙徒真係乜都做得出」、「可憐嗰個受害者，愛情真係會令人盲目」、「高海寧做得啱，要即時澄清」。有網民提醒大家要小心網上交友，「明星點會無啦啦搵你傾偈，仲要借錢，一聽就知係假」。亦有網民同情受害者家人，「屋企人一定好擔心，希望受害者快啲醒覺」。
資料或影片來源：原文刊於新假期