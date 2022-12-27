高海寧賣命養家卻被雜誌無中生有造謠 自爆曾因壓力現輕生念頭！
高海寧激動回應「爛蒲、溝仔」謠言
高海寧在節目中提到，自己在30歲前曾經非常介意別人對自己的看法，經常希望用行動去證明給外界睇。她亦激動回應到有關多年來雜誌無中生有的謠言：「當時嗰啲雜誌會寫我爛蒲、成日出去玩、溝仔，有好多呢啲新聞，但我又唔出街，我又唔蒲，點解要咁寫我呢？」
高海寧表示後來終於從記者口中得知事情的來龍去脈：「後尾我知道點解喇，啲記者同我講返，『佢話唔好意思寫咗你啊』，我問佢『點解你要咁對我呢』，佢話『因為寫你，啲書賣得好啊，銷量第一。』我當時心諗，咁你地有冇考慮過我感受啊，一個女仔嘅聲譽掌控喺你地支筆到㗎！」
心情大受打擊 自爆封胸原因
高海寧續指原來記者早已知道「愛夜蒲」的真正主人公，但卻因為「真嘅唔敢寫」，所以才令高海寧被逼「食死貓」，她亦因此心情大受打擊，決定封胸：「後來我係好唔開心，所以有段時間我又封胸，又做其他，係因為唔想人地再focus喺我嘅身材上面。」直到30歲之後，高海寧開始覺悟，決定與其討好外人，倒不如好好為自己而活，所以毅然剪短頭髮，一改以往性感造型。
賣命養家賺錢 壓力爆煲產輕生念頭
此外，高海寧在節目中亦透露曾經為了養家賺錢而壓力爆煲：「人生目標就係賺錢、買露，我仲要養家，所以我會有好多責任背負咗喺我自己身上。」高海寧表示因為以上種種壓力，令自己曾經產生過輕生念頭：「直至到我遇上咗一啲事情之後，我成個世界崩潰咗，即係我有啲情緒上嘅問題，我記得有一日喺馬路，有架貨車好快喺我面前飛過，我個腦pop咗一樣嘢，如果行出去會點，嗰下下意識反應係向後退咗一步，跟住第二日去睇醫生。」幸好在得到醫生的協助和一趟背包旅行之後，生活和健康才開始重回正軌，令高海寧學會更加愛惜自己。
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曾兩度鬼剃頭
高海寧有份演出2018年播出的《BB來了》，當時她曾於IG上載咗一張用手揭起後尾枕頭髮嘅相片，見到佢頭皮出現一個大約五蚊銀咁大嘅「空洞」，高Ling就留言：「當身體已向你發出警報…要怎樣學習放鬆。」呢個就係俗稱「鬼剃頭」的斑禿嘅情況，好多網民都叫佢好好保重同休息，甚至提供治療方法。
https://www.instagram.com/p/Banxwtzhtwa/?hl=zh-hk&taken-by=sammkoling
高Ling當時接受訪問話嗰排都覺得身體有啲唔舒服，成日出手汗。而佢多年前都試過出現「鬼剃頭」，那是第二次出現，所以都唔太驚：「後尾枕有兩個地方有五蚊銀咁大嘅位置甩頭髮，睇咗醫生話我壓力大，叫我放鬆心情，今次冇理，反正身體好番就會生番頭髮。」佢仲話媽媽、爸爸知道後即刻停工陪佢，又煮飯畀我食，仲話只可以為個女做呢啲，令高Ling好感動。
高海寧2008年選港姐入行 作風大膽
南京姑娘高海寧是於2008年參選港姐競選出道，由於身材實在太突出，高Ling入圍不久已經備受關注，並被外間視為大熱。最後高Ling三甲不入 (三甲為張舒雅、陳倩揚及馬賽)，不過隨即成為無綫旗下藝人，踏入娛樂圈。
「象鼻頂胸」超經典
既然身材係最大賣點，高海寧當然唔會吝嗇，次次見人都谷到盡，2009年時高Ling去泰國拍攝《美女廚房》特別版，著住低胸吊帶背心的高Ling被象鼻夾起，洶湧上圍即「奪衫而出」，非常誇張，堪稱經典！
與「咪神」、「性感女神」劃上等號
高海寧出道後幾乎與「咪神」、「性感女神」劃上等號，無論出席活動、拍戲拍劇集還是綜藝節目都定必性感示人，大家亦清一色將焦點集中在其身材上。
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