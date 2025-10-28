TVB節目巡禮｜高海寧爆喊憶許紹雄 馬國明難忘金句教導：寧願我鬧你
高海寧今日在TVB節目巡禮後台提及已故前輩許紹雄時情緒完全崩潰，眼淚不停滾落，幾乎說不出話來。馬國明在旁神情同樣哀傷，回憶起當年許紹雄的教導仍然歷歷在目。兩人均以黑色禮服現身向這位德高望重的前輩致敬。
高Ling馬國明今年「劇王」、「劇后」
兩人盛裝亮相無線台慶節目巡禮，高Ling以黑色大露背晚裝亮相。她主演4套劇集包括《飛常日誌II》、《武林》、《夫妻的博弈》、及《璀璨之城》，而馬國明則負責擔演《飛常日誌II》、《夫妻的博弈》及《玫瑰戰爭》，其中兩套劇兩人合作，兩人獲封今年「劇王」、「劇后」。
高海寧黑色晚裝現身巡禮突然爆喊
高海寧與馬國明一同為多套新劇宣傳，當被提及許紹雄逝世時，高海寧即時情緒崩潰，眼淚滾滾落下，聲音震動地回應：「昨日去咗見佢，係突然嘅，好感恩呢世遇到佢。」她幾乎說不出話來，緊接語窒，場面相當感人。高海寧透露自己經常在劇中飾演許紹雄的女兒，所以私底下會叫他「老竇」。
馬國明憶許紹雄金句教導：「寧願我鬧你」
馬國明見高海寧情緒激動，立即接口分享與許紹雄的回憶。他表示：「記得我啱啱出嚟，演技幼嫩俾Benz哥鬧，佢問我依家我鬧你，係咪好過第二日俾觀眾鬧呢？」馬國明指這句話他會記一世，許紹雄真的是一個很好的前輩。他又透露許紹雄一直有教導他如何揣摩角色和看劇本，突然有這樣好的前輩離開了，是很大的損失。
高海寧私下叫許紹雄「老竇」感情深厚
高海寧在訪問中數度泣不成聲，顫抖著說：「我成日演佢個女，佢對女同對仔係唔同的，佢從來無鬧過我，佢永遠都同我講要放輕鬆，演戲應該要開心要享受。」她指在拍攝現場，許紹雄帶給她很多安全感，所以私底下會叫他「老竇」。高海寧又引述許紹雄女兒Charmaine的話，希望大家記得許紹雄的歡樂和笑臉，將他開心的形象記在心中。
網民感動留言：「真情流露好感人」
高海寧和馬國明的真情流露感動了不少網民，紛紛在社交平台留言：「高海寧喊到咁樣真係好感人」、「可以感受到佢哋對Benz雄嘅感情好深」、「馬國明講嗰句話好有意思，前輩真係好重要」。亦有網民表示：「睇到佢哋咁樣都想喊，Benz雄真係好受人尊敬」、「呢啲先係真正嘅師父徒弟情」。不少人都認為兩人的反應展現了演藝圈難得的真摯情感。
