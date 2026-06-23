官網訪問燈光炒車高海寧慘被狠批 TVB力保藝人快速刪片補救
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高海寧一向以長髮性感形象示人，近日卻大膽剪了齊蔭短髮造型，原本只是為迎接夏日而悉心設計的新Look，卻因一段專訪影片引發網民瘋狂熱議。影片發布後短短數小時內留言區已被負評洗版，最終該貼文被極速刪除，事件發展令人意想不到。
高海寧專訪影片曝光後留言區即時淪陷
事緣一段高海寧分享歐遊趣事的專訪影片在社交平台發布，片中高海寧以全新齊蔭短髮造型亮相，惟影片的燈光和妝髮效果被指嚴重「炒車」。畫面中高海寧的面部輪廓看起來較平日浮腫，加上齊蔭髮型令包包面更加明顯，鼻影亦被指過於誇張，整體造型與觀眾印象中的性感女神形象大相逕庭，影片一出即引起大量網民關注。
貼文極速消失疑為保護藝人形象補救
面對排山倒海的負面留言，該則貼文在短時間內被悄悄刪除，被外界解讀為保護藝人形象的緊急補救措施。高海寧本人則表示，這個齊蔭短髮造型並非新劇需要，而是她私心一直想嘗試劉海，早前為內地雜誌遠赴峇里拍攝時才大膽試新：「這個劉海造型係為迎接夏日悉心設計。」她強調純粹是個人喜好，與任何劇集角色無關。
馬國明曾力讚高海寧新造型有減齡效果
其實高海寧這個齊蔭短髮Look並非首次公開亮相，早前她在機場出席宣傳活動時已經以新造型現身，當時同場的馬國明更公開力讚她的新髮型有減齡效果，笑言：「後生晒，做得我個囡！」可見同一個造型在不同場合、不同燈光下呈現的效果可以截然不同，專訪影片中的燈光和化妝配搭或許才是令造型「翻車」的真正元兇。
網民留言句句有骨質疑面容變化明顯
影片曝光後，留言區迅速被各種尖酸評論佔據，網民紛紛表示認不出高海寧。有人直接質疑：「好似個樣唔同左？」、「塊面做乜嘢？」亦有網民針對髮型開火：「呢個髮型唔多襯你」、「齊蔭唔襯佢」、「攪咩呀個頭？成個阿梅咁！」更有人毫不留情地留言：「塊面打完針就唔好錄影啦」、「點解咁腫」，甚至有網民諷刺造型團隊：「近排醜樣極緻！同你有過節吧！」
資料或影片來源：原文刊於新假期