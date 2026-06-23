官網訪問燈光炒車高海寧慘被狠批 TVB力保藝人快速刪片補救

高海寧一向以長髮性感形象示人，近日卻大膽剪了齊蔭短髮造型，原本只是為迎接夏日而悉心設計的新Look，卻因一段專訪影片引發網民瘋狂熱議。影片發布後短短數小時內留言區已被負評洗版，最終該貼文被極速刪除，事件發展令人意想不到。