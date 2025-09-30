27歲魏浚笙健康亮紅燈！自爆蕁麻疹惡化「唞唔到氣」｜靠奇招抗病魔？
Jeffrey半夜痕醒全身紅斑
日前凌晨時分，魏浚笙突然在社交平台更新動態，透露自己半夜因痕癢難當而驚醒，起身照鏡後發現情況不妙，身上出現一撻撻的紅斑，甚至已蔓延至臉上，畫面相當駭人。他當時寫道：「突然痕醒，起身照鏡身上面一撻撻紅晒仲上埋面，食咗過敏藥、搽埋類固醇，希望瞓得着，起身會退晒，聽日仲要開工。」字裡行間充滿對工作的擔憂，並無奈表示不清楚觸發濕疹的原因，盡顯困擾。
魏浚笙坦言最難受一次 憶述無力感重現
約一小時後，Jeffrey再次更新狀況，確認自己是蕁麻疹發作，並形容這次是他經歷過最難受的一次。他沉重表示：「天生濕疹底，人生都經歷過幾次大大小小嘅蕁麻疹，今次係我最難受嘅一次…反之控制唔到之餘，個身同塊面仲愈出愈多，去到一發不可收拾嘅地步，痕到你瞓唔到覺，仲唞唔到氣，幾年前嗰種無力感又重現一次。」由於翌日有海外團隊專程來港拍攝，敬業的他不想影響進度，幸好最終找到有效藥物控制病情，並公開向網民求助，希望收集更多良方以備不時之需。
奇招抗病魔 搬屋戴佛珠求平安
事實上，魏浚笙與蕁麻疹搏鬥多年，早已摸索出一套獨特的應對方法。除了傳統的中西醫療法，他亦多管齊下力抗病魔。據悉，他早前已跟拍拖10年的經理人女友Evelyn，從濕氣較重的大埔村屋，搬到西環一個高層私人屋苑，希望新環境能改善健康，同時方便工作爭取更多休息時間。此外，有指他近來手上多了一條據聞經高僧加持的佛珠手鏈，聲稱有保護健康之效，即使出席公開活動也從不離身，可見他對此相當重視。
Jeffrey孖女友Evelyn現身冒險樂園
除了改變環境和尋求心靈寄託，魏浚笙還有一個非常特別的紓壓方法，就是到冒險樂園玩樂。他曾被兩度拍到與女友Evelyn低調現身太古城的冒險樂園，兩人全情投入玩推銀仔機，Jeffrey更專注得彷彿進入忘我境界，玩足一小時才心滿意足地離開。看來這類遊戲能讓他暫時忘卻煩惱，尋回快樂與滿足感，從而產生正能量對抗病魔。他甚至透露過，無論去台灣還是日本工作，都必定會抽空去夾公仔，更笑言想開班授徒。
Jeffrey發文求救 粉絲湧入留言獻計
魏浚笙在社交平台公開自己的病情及求助後，隨即引來大批粉絲及網民的關心。許多人對他飽受頑疾折磨表示心痛，紛紛留言為他打氣，並熱心提供各種對抗蕁麻疹及濕疹的偏方與良藥。有網民分享：「試下戒口，特別係海鮮同牛肉！」「轉用天然無添加嘅沖涼液可能會有幫助。」雖然方法五花八門，但每一則留言都充滿了對Jeffrey的關懷與支持，希望他能早日找到最適合自己的治療方法，盡快康復。