27歲魏浚笙健康亮紅燈！自爆蕁麻疹惡化「唞唔到氣」｜靠奇招抗病魔？

現年27歲的新一代男神魏浚笙（Jeffrey）近年人氣高企，事業得意，但健康卻驚傳亮起紅燈！他日前凌晨突然在社交平台發文，自爆頑疾蕁麻疹嚴重發作，由身體到臉都佈滿嚇人紅斑，更辛苦到「唞唔到氣」，情況令人憂心。除了中西醫治療，他更被揭用上多種奇招抗病，究竟是甚麼方法？