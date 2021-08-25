魏駿傑沽出西貢「箍妻愛巢」套現 與前妻張利華五五分帳 計劃帶女移居大馬
魏駿傑與重慶嫩妻張利華去年正式離婚，魏駿傑曾放風出售西貢獨立屋愛巢，放足一年終於成交，最近以1,850萬元沽出，持貨6年只賺134萬元，仲要同前妻張利華對分。據知魏駿傑打算帶愛女離港移居大馬，兩父女相依為命，展開新生活。
文：東方新地｜圖：魏駿傑微博、TVB娛樂新聞台影片截圖、新傳媒圖片庫
魏駿傑成功賣掉西貢愛巢
53歲的魏駿傑，當年與細廿年的重慶嫩妻張利華結婚早已不被外界看好，女兒出世後，一家三口的幸福情景都只維持很短時間，夫妻關係早已名存實亡。去年魏駿傑正式離婚，為這段中港婚姻劃上句號，二人之間共同持有的西貢獨立屋，公開放售一年，至最近終於成功沽出。
買屋箍妻失敗
15年魏駿傑與張利華傳出婚姻亮起紅燈，為箍嫩妻，魏駿傑一擲$1,700多萬買入西貢北港一幢雙號獨立屋，並與老婆共同持有，一廂情願以為老婆有樓揸手就會安份，點知張利華被傳媒再揭發與老外搞婚外情，這對老夫少妻最後各走各路，張利華更自爆與魏駿傑已6年沒有性生活。
近月帶女搬離傷心屋
張利華索性搬走過自己的生活，留下魏駿傑與11歲女兒繼續在2千多呎的獨立屋居住，不過本月初魏駿傑終以$1,850萬出售愛巢，持貨6年，帳面只賺$134多萬，賺幅不足8%，可見他寧願賺少啲，都不再留戀間屋，而魏駿傑兩父女已搬到西貢一個700呎村屋單位，據知魏駿傑會與前妻張利華對分賣樓後套現的錢，計劃與女兒移居大馬過新生活，更揚言終生不再娶。
魏駿傑 迫爆西裝
久未露面的魏駿傑早前以脹爆身形現身記者會，為他張之珏執導舞台劇《老公~你好悶呀！》作宣傳，活動上他透露和前妻張利華離婚後，因要一腳踢湊女，令他早前曾自覺患上抑鬱症，覺得自己成身都係病，更嚴重到覺得自己可能會死！ 1990年畢業於香港演藝學院戲劇系的魏駿傑，透露今次是為了報答恩師張之珏而出山，但他直言曾想辭演今次舞台劇，因而被張之珏大鬧無情無義、不懂得尊師重道，最終他重新考慮了72小時，才道歉及收回辭演的決定。
久未露面的魏駿傑以脹爆身形現身，仲著住一身迫爆西裝，肥到連頸都見唔到，加上「二撇雞」假鬚，和一頭灰白頭髮，造型走搞笑路線。
睇過醫生無問題
魏駿傑又提到同張利華離婚後要一腳踢湊女，令他早前曾自覺有點抑鬱症，覺得自己成身都係病，身體好唔舒服，更嚴重到覺得自己可能會死，但他表示曾睇過醫生、做過檢查，發現自己身體並無問題。
爆阿女拒同阿媽食飯
魏駿傑大讚11歲的女兒Jessica遺傳了自己的演藝細胞，在學校有參演話劇，雖然對幕前演出有點怕醜，但對幕後就好有天份，近日剛寫了一部英文劇本。魏駿傑指自己同前妻張利華關係良好，一直有保持聯絡，前妻亦有約女兒食飯，但他指女兒太有責任感，為做功課或準備測驗，有時寧願拒絕同阿媽出去食飯。
嫩妻啜外籍男 失婚失業魏駿傑賣獨立屋套現
魏駿傑在08年1月與比他年輕20歲的重慶女大學生張利華註冊結婚，10年10月誕下女兒Jessica，幾年前張利華被爆背夫偷食，令兩人婚姻破裂，女兒歸魏駿傑撫養。之後張利華再被斷正啜外籍男，正式宣告離婚，無得再自己呃自己，魏駿傑毅然承擔起照顧女兒當單親爸爸的責任。近年因疫情影響，內地冇工開，魏收入亦大不如常，他去年開始把愛巢放賣套現，更有意移居去大馬展開生活，他自覺大馬讀書比較輕鬆，生活亦比較悠閒，適合愛女，一切以女為先，果然是廿四存好爸爸！
覆水早已難收
魏駿傑為頭家付出甚大，現在更父兼母職，不過只有32歲的 張利華始終無動於衷，沉醉於吃喝玩樂繼續享受扮單身，可見夫妻生活亦早已名存實亡。據知當年嫁魏駿傑來港生活，張利華已 為自己定下明確目標，要向上爬過自己嚮往的人生，生女後，只在頭幾年有盡母親責任照顧女兒，近年她開始花錢為自己執靚個樣，打扮亦花枝招展，周身名牌與包包，而交友圈亦愈來愈廣。之前張利華愛上踩單車，更與前港隊單車手鄧宏業傳婚外情，之後她仍然不避嫌，繼續參與友人的單車聚會及飯局，然而沒有一次是與老公魏駿傑同行。