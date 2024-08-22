魏駿傑走出失婚陰影做感情主播 拍片教放低前度遭重提舊情
魏駿傑拍片教人放低前度
魏駿傑日前在內地社交平台分享1段新片，並在片中感性表示：「你失去嘅人，因為佢唔屬於你；你放唔低，因為你唔甘心。但如果你失去嘅係一個唔再愛你嘅人，又有咩值得可惜？你仍然有好多機會去愛與被愛。」拍片教大家放低前度，引起網民熱議。
網民留言狠批魏駿傑
不過魏駿傑的新片就被不少網民留言狠批，更紛紛重提他對滕麗名的傷害：「你講得對，滕麗名失去一個唔再愛她的人，又有什麼可惜」「你當年傷麗名有幾深你現在就比人傷你幾深」「滕麗名現在過的很辛福不許打擾、前妻只利用你更不會在乎你」「慶幸滕麗名無嫁畀你」「你最失敗的就是失去了滕麗名」
56歲魏駿傑決定終身不娶！承認自己辜負滕麗名
前藝人魏駿傑是TVB在90年代初其中一個力捧小生，當年拍過多套電視劇令人印象深刻，包括他跟前女朋友滕麗名撻著的《陀槍師姐》，可惜2人相戀9年，最終都分手收場，其後男方與小自己20年的重慶嫩妻張利華結婚。2020年傳出張利華偷食有米鬼佬，魏駿傑向傳媒表示正在辦理離婚手續，更決定終身不娶，全心全意做「單親爸爸」湊女。
魏駿傑正處理離婚 日後不再娶
魏駿傑與張利華結婚十一年，嫩妻依然芳華正茂，樣貌身材仲keep 得非常好。早已對魏駿傑有嫌隙兼有離心的張利華，將老公與女兒都置之不理，化身無腳彩雀周圍飛，更不時在社交網晒外遊歎世界的照片。張利華2020年更被拍到與老外偷食，她想樣貌更由結婚初期的北姑樣變成洋妞格，樣貌身材突變。魏駿傑最終公開離婚消息，更承諾日後不會再娶，會將全部時間用來照顧女兒 Jessica。
承認辜負滕麗名 「希望她一世都好」
至於對滕麗名，魏駿傑表示這一切都是「因」和「果」，當年結束和滕麗名的一段情，被封為賤男，事隔多年，他表示「咩債都還晒」，自己也一直有關心滕麗名的狀況，見到她早前受傷，都會緊張，同時安慰她找到一位愛錫她的好丈夫，更表示「希望滕麗名一世都好」。
魏駿傑1998年與滕麗名拍《陀槍師姐》成為螢幕情侶，其後更演變成戀人關係，人前人後都如兩公婆一樣。不過，二人的情侶關係一直維持至2007年中就正式分手。當時有不少圈中人都覺得好奇怪，有指當時原來魏駿傑已搭上現時的太太張利華。後來，滕麗名爆魏駿傑婚後用短訊求復合。
早年，魏駿傑曾於節見中表示，為何不與滕麗名結婚：「我告訴你們，我為甚麼這麼快結婚，我拍拖才3次左右，7年、9年、10年都分開了。為甚麼分開？我能告訴大家，有一個調查，拍拖3年內結婚的，離婚率非常低；拍拖7、8年才結婚的，離婚率比3三年以下結婚的，高30%到40%。」不少人聽了魏駿傑的發表後都指罵他是「賤男」。
滕麗名其後於2008年被爆與郭政鴻拍《桌球天王》演情侶，啜出真愛，兩人發展迅速，成為公認一對，但原來男方一直瞞住阿滕已婚消息。直至2010年9月被傳媒影到，阿滕才知道又愛錯人。幸好，2011年阿滕撻着圈外男友朱建昆，拍拖以來一直愛得癡纏，期間更多次結伴外出蜜遊，2013年初男方正式向阿滕送上鑽戒求婚，同年底拉埋天窗，阿滕正式成為朱太！