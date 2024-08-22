魏駿傑走出失婚陰影做感情主播 拍片教放低前度遭重提舊情

56歲魏駿傑於2020年與結婚7年的內地女友張利華離婚，一度陷入低潮期的魏駿傑去年終於走出失婚陰影，並轉戰內地平台分享日常生活。魏駿傑近期仲做埋感情主播，拍片講愛情道理，不過早前1段教人放低前度嘅影片，就遭到網民紛紛留言狠批兼再提與滕麗名的舊情……

