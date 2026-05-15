魔音女團｜三學員獲評審點名激讚！倪嘉雯脫胎換骨 盧映彤被讚「愈睇愈有魅力」？

《魔音女團》終極舞台除了兩位港姐冠軍搶鏡，多位練習生亦憑藉驚人蛻變，獲評審點名激讚！當中倪嘉雯（Carmen）被指染髮後「脫胎換骨」，盧映彤（Skylar）更獲韓國社長Yong Heo大讚「愈睇愈有魅力」，而莊子璇（Hilary）亦被讚跳出了新風格。究竟她們在特訓中經歷了甚麼，能有如此驚人的成長？