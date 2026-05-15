魔音女團｜三學員獲評審點名激讚！倪嘉雯脫胎換骨 盧映彤被讚「愈睇愈有魅力」？
Miss Chan Chan點名激讚！倪嘉雯脫胎換骨 莊子璇甜美帶野性
在終極舞台結束後，評審陳潔靈（Miss Chan Chan）對幾位練習生的進步感到非常驚喜，並逐一點名讚揚。她首先對倪嘉雯（Carmen）的改變表示驚訝，直言：「Carmen！我未見過你咁放啦，同埋你染咗頭髮之後，成個人好似脫胎換骨咁，Unbelievable！」可見一個新造型徹底激發了Carmen的舞台潛能。此外，Miss Chan Chan也點名稱讚莊子璇（Hilary）成功突破了過往的單一形象，評價道：「你今日係有一種野性，你之前係甜美，但你今日係甜美得野性。」為她的表演賦予了更高層次的肯定。
盧映彤魅力大爆發 韓國社長Yong Heo刮目相看
除了倪嘉雯和莊子璇，盧映彤（Skylar）的蛻變同樣獲得評審們的高度評價。Miss Chan Chan率先稱讚她女人味十足：「Skylar 好誘人，好有女人味。」而更令人驚喜的是，連一向要求嚴格的韓國偶像學院社長Yong Heo也對Skylar刮目相看。Yong Heo坦言，Skylar並非第一眼就讓他驚艷的類型，但他補充說：「我對你一開始唔係眼前一亮，但愈睇落你愈有魅力。」這番話無疑是對Skylar在訓練過程中，憑藉努力與汗水逐步散發個人魅力的最大肯定。
特訓成果驗收 韓國社長Yong Heo見證12人蛻變
這次終極舞台不僅是練習生們的畢業作品，更是整個特訓成果的總驗收。韓國社長Yong Heo在看畢所有表演後，感觸良多。他表示，經歷了這次最終舞台，他看到了全部12位練習生「做好的可能性」。這句話不僅是對個別表現出色的學員的肯定，更是對所有練習生在集訓期間付出努力的集體認可。從最初的選拔到現在的蛻變，Yong Heo的評價證明了《魔音女團》的養成系模式取得了成功，激發出每位學員的潛能。
網民熱議學員大變身：「呢啲先係女團真人騷嘅精髓！」
節目播出後，網民亦對幾位練習生的驚人成長展開熱烈討論，認為這正是選秀節目的魅力所在。「Carmen染完髮真係成個唔同晒，好有星味！」「Skylar真係愈睇愈順眼，社長講得好啱，佢係耐看型！」「好鍾意Hilary呢種甜美得嚟又有啲小野性嘅感覺！」「睇住佢哋由素人慢慢進步，呢啲先係養成系嘅樂趣！」「Miss Chan Chan啲評語真係好到位，一針見血！」