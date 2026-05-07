魔音女團｜隊長倪樂琳曾嫌隊友唔協調！見證蛻變爆喊改觀 野性造型獲激讚？
倪樂琳組隊後悔 嫌隊友手腳唔協調
B組的起步可謂充滿暗湧，隊長Ellyn在組隊期間，眼見邢慧敏（Sharon）、俞可程（Kanis）及王汛文（Candice）三位成員主動走來時，內心竟充滿懊惱與後悔。她事後在訪問中直言不諱，透露當時的心情：「當時見到後面呢三個我真係後悔」，更毫不客氣地指出她們最大的問題是「手腳唔協調」。隊長在合作之初已對團隊信心不大，為她們的表演埋下了極大隱憂。
見證隊友努力爆喊改觀 倪樂琳感謝邢慧敏
然而，團隊的關係在連日來的密集訓練中出現了180度轉變。Ellyn親眼見證隊友們，尤其是邢慧敏（Sharon）的驚人努力與進步，讓她徹底改觀。Ellyn不但收回當初的質疑，更在鏡頭前感觸落淚，真誠地感謝團員的付出。從最初的嫌棄到後來的感動落淚，這份情感轉折不僅證明了隊友的蛻變，也展現了B組逐漸凝聚的團魂，場面相當感人。
野性造型露腰搶Fo 邢慧敏模特身段盡現
B組的逆襲除了實力提升，破格的造型亦功不可沒。時裝設計師Jason Ying為她們打造了煥然一新的野性風格，以「扯爛了的牛仔褲」和「活力Sports Bra」為設計概念，型格又帶冷艷。其中，擁有模特兒身材的Sharon，其露腰設計完美展現美好身段，成功搶盡焦點；而化上濃妝的Ellyn也判若兩人，舞台感十足。整個團隊的視覺衝擊力極強，與歌曲的Rock風格完美結合，令人眼前一亮。
韓國評審激讚有女團Feel 網民：反差太大！
B組的精彩表現最終贏得評審團一致好評，韓國偶像學院社長Yong Heo對她們的蛻變讚不絕口：「爭啲唔認得大家，變化勁大。」韓籍排舞師Geon更點名稱讚隊長Ellyn充滿女團潛質：「好似睇緊將要出道嘅女團成員咁。」網民對她們的反差同樣感到驚喜，紛紛留言：「B組個造型好癲，好有型！同平時個樣完全唔同！」「Ellyn一開始嫌棄隊友，最後喊住多謝，呢啲就係團魂！」「Sharon個身材太屈機，件衫好啱佢。」「韓國評審都讚，證明佢哋真係進步好大。」