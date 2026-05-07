魔音女團｜隊長倪樂琳曾嫌隊友唔協調！見證蛻變爆喊改觀 野性造型獲激讚？

《魔音女團》B組「Queen Bee」上演驚天逆轉！隊長倪樂琳（Ellyn）在組隊初期曾一度後悔，坦言擔心三位隊友表現，沒想到經過地獄式集訓後，團隊脫胎換骨，以野性造型獻唱《你瘦夠了嗎？》，不但令Ellyn感動落淚，更獲韓國評審激讚！究竟這隊曾被隊長嫌棄的組合，是如何逆襲成功的？