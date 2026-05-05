魔音女團｜跳錯舞反而被讚？宋宛穎盧映彤靠「執生」同「厚面皮」獲激讚！

昨晚（4日）《魔音女團》的舞蹈考核堪稱地獄級，大部分練習生都表現失準，但宋宛穎（Sabrina）和盧映彤（Skylar）卻將失誤變成了亮點！一個憑「臨場執生」，另一個靠「厚面皮」自信爆棚，竟雙雙獲得評審高度評價，證明心理質素隨時比舞技更重要！