魔音女團｜跳錯舞反而被讚？宋宛穎盧映彤靠「執生」同「厚面皮」獲激讚！

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昨晚（4日）《魔音女團》的舞蹈考核堪稱地獄級，大部分練習生都表現失準，但宋宛穎（Sabrina）和盧映彤（Skylar）卻將失誤變成了亮點！一個憑「臨場執生」，另一個靠「厚面皮」自信爆棚，竟雙雙獲得評審高度評價，證明心理質素隨時比舞技更重要！

昨晚考核亂跳一通？宋宛穎獲封「FreeStyle舞后」

在昨晚的考核中，自嘲「冇記性」的宋宛穎（Sabrina）果然不負眾望地忘記了大量舞步，但她並未因此慌亂停下，反而開啟「FreeStyle模式」自創舞步亂跳一通。令人意外的是，她這種臨危不亂的態度竟贏得評審們一致讚賞。班主任陳潔靈（Miss Chan Chan）笑著說：「我鍾意佢有笑容，咁慌亂仲做到」，主持蕭正楠也大讚：「呢個就係臨場執生嗰樣嘢」。Sabrina的表現完美演繹了在舞台上，應變能力有時比記憶力更重要。

盧映彤「厚面皮」取勝！韓籍導師Geon讚表演有趣

另一位練習生盧映彤（Skylar）同樣在舞步上出錯，但她選擇了另一種應對方式——「厚面皮」地繼續跳下去。她全程掛著自信的笑容，即使跳錯也面不改容，強大的自信心感染了在場評審。韓籍導師Geon對她的表現留下深刻印象，直言：「雖然有啲位跳錯，但因為你厚面皮地繼續跳落去，所以睇你表演幾有趣」。Skylar的例子證明，在舞台上，自信是最好的化妝品，足以掩蓋一切瑕疵。

陳奐仁金句總結！「我哋啲妹妹唔係普通嘅藝人」

對於宋宛穎和盧映彤憑藉強大心理質素而非完美技巧獲得讚賞，班主任陳奐仁給出精闢總結。他指出，這種「執生」和「厚面皮」的能力，正正是成為藝人的關鍵。陳奐仁說：「呢件事唔簡單，但我哋啲妹妹唔係普通嘅藝人，所以佢哋入到咯。」這番話點明了節目的核心標準，不僅是選拔舞者，更是尋找具備明星心態、能在高壓環境下生存並發光的未來偶像。

網民激讚心理質素強！「呢啲先係做明星嘅料」

節目播出後，宋宛穎和盧映彤的表現引發網民熱烈討論，不少觀眾都對她們的強大心臟表示佩服，認為這才是真正具備出道潛質的特質。網民紛紛留言：「識執生真係好重要！Sabrina叻女！」、「『厚面皮』笑死，但真係好有效，Skylar好Charm！」、「呢集證明咗，態度比技術更重要。」、「好欣賞啲評判，睇到嘅嘢好深入。」、「終於唔係淨係睇跳得齊唔齊，呢個節目有啲嘢睇。」

魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
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魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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