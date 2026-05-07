魔音女團｜鄧凱文被指老鼠屎爆喊苦練！隊長宋宛穎扮可愛遇瓶頸自認累街坊？

最新娛聞
東方新地

廣告

《魔音女團》最新一集戰況激烈，由宋宛穎（Sabrina）領軍的A組「Double S」獻唱《綠野仙蹤》，氣氛本應甜美，卻暗藏兩大危機！成員鄧凱文（Eris）因實力包尾被視為團隊負擔，而隊長Sabrina竟也遇上風格瓶頸，擔心自己無法駕馭可愛風，究竟她們能否克服內部矛盾，順利演出？

鄧凱文包尾成老鼠屎 日夜苦練感動隊友

在上一輪「Memory Challenge」中，Eris的表現幾乎墊底，讓她背負著巨大壓力，深怕自己成為拖垮團隊的「老鼠屎」。為了洗刷污名，Eris展現驚人毅力，不分晝夜地瘋狂練習，其誠意與努力深深打動了所有隊員。隊長Sabrina在接受製作組訪問時，一談及Eris的付出便數度感動至眼泛淚光，更真情流露地對她說：「畀我再揀一次，我都會揀你！」Eris的蛻變不僅是個人成長，更成為鞏固團隊士氣的關鍵力量。

隊長宋宛穎遇瓶頸 直認Cute唔起怕累街坊

正當隊員Eris在努力追趕進度時，A組的另一危機竟來自隊長Sabrina本人。一向被定位為「性感擔當」的她，面對《綠野仙蹤》的可愛風格感到前所未有的挑戰。雖然團隊服裝指導KEV YIU為她們設計了以「心靈野餐」為主題的薄牛仔晚裝造型，突顯少女感，但Sabrina在受訪時仍坦言擔心自己格格不入，直認：「你三個好似好 Cute cute，但係我自己 Cute 唔起嗰隻，會唔會累咗你哋呢？」流露出害怕拖累隊友的憂慮，性感女神遇上可愛瓶頸，成為她的一大難關。

陳奐仁勒令減脂cut卡路里 Eris魔音走音辣㷫班主任

女團的養成之路極為嚴苛，班主任陳奐仁（Hanjin）的要求更是達到極致。他不但勒令成員倪嘉雯（Carmen）必須減掉3-4%的體脂率，讓Carmen大感意外；更為了幫助盧映彤（Skylar）消除包包面，建議她在表演前將每日卡路里攝取量降至僅800大卡。而先前被指實力不足的Eris，更在練習時因走音問題，一度激到Hanjin「發火」兼「掟嘢」，場面既緊張又爆笑，足見導師對她們的表現抱有極高期望。

韓國評審大讚有進步 網民熱議女團壓力

儘管內部困難重重，A組最終的表現仍獲得評審高度評價，特別是Eris更被點名讚賞「大有進步」，努力沒有白費。對於女團成員面臨的種種壓力，網民亦展開熱烈討論，紛紛留言：「Eris真係好努力，由包尾到被讚，好勵志！」「做女團真係唔易，又要唱得又要跳得，仲要減肥到800卡路里一日，太癲…」「Sabrina明明行開性感路線，要佢扮可愛係有啲難為佢。」「陳奐仁掟嘢嗰下笑死，不過都係為佢哋好啫。」「好期待佢哋出道，Double S加油！」

魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
魔音女團 宋宛穎 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 