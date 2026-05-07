魔音女團｜鄧凱文被指老鼠屎爆喊苦練！隊長宋宛穎扮可愛遇瓶頸自認累街坊？

《魔音女團》最新一集戰況激烈，由宋宛穎（Sabrina）領軍的A組「Double S」獻唱《綠野仙蹤》，氣氛本應甜美，卻暗藏兩大危機！成員鄧凱文（Eris）因實力包尾被視為團隊負擔，而隊長Sabrina竟也遇上風格瓶頸，擔心自己無法駕馭可愛風，究竟她們能否克服內部矛盾，順利演出？