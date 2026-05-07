魔音女團｜鄧凱文被指老鼠屎爆喊苦練！隊長宋宛穎扮可愛遇瓶頸自認累街坊？
鄧凱文包尾成老鼠屎 日夜苦練感動隊友
在上一輪「Memory Challenge」中，Eris的表現幾乎墊底，讓她背負著巨大壓力，深怕自己成為拖垮團隊的「老鼠屎」。為了洗刷污名，Eris展現驚人毅力，不分晝夜地瘋狂練習，其誠意與努力深深打動了所有隊員。隊長Sabrina在接受製作組訪問時，一談及Eris的付出便數度感動至眼泛淚光，更真情流露地對她說：「畀我再揀一次，我都會揀你！」Eris的蛻變不僅是個人成長，更成為鞏固團隊士氣的關鍵力量。
隊長宋宛穎遇瓶頸 直認Cute唔起怕累街坊
正當隊員Eris在努力追趕進度時，A組的另一危機竟來自隊長Sabrina本人。一向被定位為「性感擔當」的她，面對《綠野仙蹤》的可愛風格感到前所未有的挑戰。雖然團隊服裝指導KEV YIU為她們設計了以「心靈野餐」為主題的薄牛仔晚裝造型，突顯少女感，但Sabrina在受訪時仍坦言擔心自己格格不入，直認：「你三個好似好 Cute cute，但係我自己 Cute 唔起嗰隻，會唔會累咗你哋呢？」流露出害怕拖累隊友的憂慮，性感女神遇上可愛瓶頸，成為她的一大難關。
陳奐仁勒令減脂cut卡路里 Eris魔音走音辣㷫班主任
女團的養成之路極為嚴苛，班主任陳奐仁（Hanjin）的要求更是達到極致。他不但勒令成員倪嘉雯（Carmen）必須減掉3-4%的體脂率，讓Carmen大感意外；更為了幫助盧映彤（Skylar）消除包包面，建議她在表演前將每日卡路里攝取量降至僅800大卡。而先前被指實力不足的Eris，更在練習時因走音問題，一度激到Hanjin「發火」兼「掟嘢」，場面既緊張又爆笑，足見導師對她們的表現抱有極高期望。
韓國評審大讚有進步 網民熱議女團壓力
儘管內部困難重重，A組最終的表現仍獲得評審高度評價，特別是Eris更被點名讚賞「大有進步」，努力沒有白費。對於女團成員面臨的種種壓力，網民亦展開熱烈討論，紛紛留言：「Eris真係好努力，由包尾到被讚，好勵志！」「做女團真係唔易，又要唱得又要跳得，仲要減肥到800卡路里一日，太癲…」「Sabrina明明行開性感路線，要佢扮可愛係有啲難為佢。」「陳奐仁掟嘢嗰下笑死，不過都係為佢哋好啫。」「好期待佢哋出道，Double S加油！」