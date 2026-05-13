魔音女團｜C位激鬥！宋宛穎Sweet Sexy硬撼俞可程 鄧凱文奇招洗底震驚全場
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《魔音女團》戰況愈演愈烈，12位練習生正式分成A、B兩隊對決，當中「C位擔當」及「外型擔當」的競爭最為矚目！前港姐冠軍宋宛穎憑一句歌詞已獲導師陳潔靈大讚，盡顯功架；而被視為能力值最低的鄧凱文卻在示範時失控爆笑，場面尷尬，她將如何挽回劣勢？
C位擔當正面交鋒 宋宛穎神態獲激讚
在班主任陳潔靈（Miss Chan Chan）的錄音預習課上，兩隊的「C位擔當」率先進行預演。A隊的俞可程與B隊的宋宛穎正面交鋒，氣氛緊張。當輪到宋宛穎時，她僅憑一句簡單歌詞，配上充滿魅力的神態，已完美演繹出女團必備的「Sweet Sexy」風格，其專業表現立即獲得Miss Chan Chan高度讚賞，大讚她完全掌握到精髓，為B隊先拔頭籌。
鄧凱文示範Sexy唱法失控 全場爆笑
正當C位對決火花四濺之際，卻發生了意想不到的小插曲。被視為及自覺「能力值最低」的「外型+唱歌擔當」鄧凱文，突然被Miss Chan Chan點名即場示範Sexy唱法。沒想到她準備開口時，竟連自己也忍不住笑場，隨即引發骨牌效應，令全場練習生及導師都跟著哄堂大笑，氣氛由緊張對決瞬間變成搞笑綜藝，場面一度失控。
為洗污名出奇招 鄧凱文嬌嗲唱法博關注
為了洗脫「未唱先笑」的污名，輪到「外型＋唱歌擔當」正式對決時，鄧凱文決定放手一搏。她收起搞笑本色，一臉認真地大晒「嬌嗲式」唱法，奇招盡出，最終成功吸引Miss Chan Chan的注意，挽回不少分數。為了彌補實力上的不足，鄧凱文更在節目中自爆曾向「音樂助教」冼靖峰收風，打探對手莊子璇的練習進度，其積極求勝的態度與超強的資訊搜集能力，被封為團中的「最強公關」。
網民熱議兩極反應：「鄧凱文好有綜藝感！」
節目播出後，兩場對決引起網民熱烈討論，反應相當兩極。不少網民大讚宋宛穎的實力，同時亦有人欣賞鄧凱文的綜藝感。「宋宛穎真係有女團功底，一個眼神就夠煞食！」「鄧凱文雖然唱唔到Sexy，但好好笑，好有綜藝感！」「為咗贏走去向冼靖峰收風，呢個女仔好有求生欲，我鍾意！」「莊子璇都係港姐冠軍，外型擔當對決一定好精彩！」「一個實力派，一個綜藝咖，呢個節目愈來愈好睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期