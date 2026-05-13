魔音女團｜C位激鬥！宋宛穎Sweet Sexy硬撼俞可程 鄧凱文奇招洗底震驚全場

《魔音女團》戰況愈演愈烈，12位練習生正式分成A、B兩隊對決，當中「C位擔當」及「外型擔當」的競爭最為矚目！前港姐冠軍宋宛穎憑一句歌詞已獲導師陳潔靈大讚，盡顯功架；而被視為能力值最低的鄧凱文卻在示範時失控爆笑，場面尷尬，她將如何挽回劣勢？