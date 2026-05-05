《魔音女團》廖慧儀淚訴入行辛酸決心洗底 前男友墮樓事件負評纏身多年 網民反應兩極
廣告
無綫節目《魔音女團》昨晚（5月4日）正式首播，16位女藝人爭奪6個出道名額，當中最令觀眾議論紛紛的，莫過於廖慧儀在鏡頭前淚訴入行辛酸，直言希望透過節目令觀眾對自己改觀。這位曾因前男友墮樓身亡事件而形象插水、被TVB即時雪藏的落選港姐，今次高調參加選秀節目，擺明車馬要「洗底」，究竟觀眾會否收貨？
廖慧儀鏡頭前淚崩訴心聲
廖慧儀在節目中對鏡剖白，情緒激動地表示：「我入行嘅時候比所有人都艱難，因為我面對嘅壓力同負評好多，我覺得好多人都會不停攻擊我，鬧我，但係保持忽略咗我真正嘅能力，我希望透過參加《魔音女團》令觀眾對我改觀。」她更提到家人一直對她入行極不支持，不斷潑冷水：「覺得我唔得，我想話俾屋企人知，只要堅持做鍾意嘅事，最後都會成功。」短短數十秒的真情告白，已經令不少觀眾感受到她背負的壓力有幾沉重。
前男友墮樓身亡成揮之不去陰影
廖慧儀口中的「負評」和「攻擊」，源自2020年參選港姐後發生的一宗轟動事件。當年她的前男友Sam疑因為情所困，從油麻地一幢大廈天台墮下身亡，其後Sam電腦上的千字遺書曝光，內容涉及廖慧儀。Sam的胞妹更公開透露曾聯絡廖慧儀告知噩耗但未獲回應，事件令廖慧儀一夜之間成為眾矢之的，形象直插谷底，隨即被TVB雪藏。直到近期她才逐漸「解凍」，獲安排在J2綜藝節目及台慶劇《黑色月光》中亮相。
自揭受「小魔怪」困擾一年
事實上，廖慧儀早前已在社交平台自揭近一年受「小魔怪」困擾，更自拍爆喊片引起關注。她在帖文中寫道：「九個月了。希望這個小魔怪不要再來找我」，又坦言今年忍唔住講咗好多次「我覺得唔得喇」，但都要不斷說服自己「我相信自己得」。廖慧儀形容這段經歷消耗了大量時間和耐性，感謝身邊最親的人忍耐自己，同時強調「到最後，始終都要自己一個堅強走落去，面對自己」。
網民反應兩極 質疑搏同情定真心悔改
廖慧儀今次在《魔音女團》的淚訴片段播出後，網民反應呈現一面倒的兩極化討論。有觀眾表示心疼她多年來承受的壓力，認為每個人都值得第二次機會；但亦有不少網民直接質疑她是「搏同情」，認為喊住拎住手機影自己的做法太刻意。早前廖慧儀回應過類似質疑，解釋拍片是為了「記錄病發日期時間同自己嘅狀態」，形容方法就好似健身的人影低自己食咗啲咩一樣。
圖片來源：TVB、IG@newayyee_yoga、IG圖片資料或影片來源：原文刊於新假期