魔音女團｜大熱門莊子璇驚現滑鐵盧！緊張到狂望地下被批「令人不安」！
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在昨晚（4日）播出的《魔音女團》首輪考核中，賽前被視為大熱門之一的莊子璇（Hilary）竟驚現滑鐵盧！她在個人表演時因過度緊張而全程望實地下，表現令人大跌眼鏡，更遭韓籍導師Geon狠批「令人不安」，到底這位大熱門發生了甚麼事？
昨晚考核大失準！莊子璇視線全程望地下
《魔音女團》昨晚迎來首個個人舞蹈考核，16位練習生輪流上台Solo，壓力巨大。作為備受矚目的大熱門，莊子璇（Hilary）的表現本應是焦點，但她一上台就顯得異常緊張。在長達30秒的表演中，她的視線幾乎沒有離開過地面，完全缺乏與評審和鏡頭的交流，犯下了舞台表演的大忌，與她「大熱門」的身份形成強烈反差。
韓籍導師Geon狠批！直言「每次睇你都感到不安」
莊子璇的失常表現，自然逃不過評審的眼睛。一向嚴格的韓籍排舞老師Geon在點評時毫不客氣，直言對她的表演感到失望和擔心。Geon表示：「每次睇你都會戥你感到不安」，他一針見血地指出問題所在：「因為你嘅視線成日都會望住個地下。」這句批評份量極重，不但點出了Hilary的技術問題，更反映出她作為表演者自信心嚴重不足，為她的晉級之路蒙上了一層厚厚的陰影。
節目預告留懸念！莊子璇失準原因大揭秘？
為何頂著大熱門光環的莊子璇會「唔敢望人」？節目在結尾留下了巨大懸念。除了Hilary的失準外，預告更驚爆有另一位練習生，竟然在考核中犯下重大錯誤，甚至大膽要求「Take 2」，其失策行為引發評審猛烈批評。究竟這位練習生是誰？而莊子璇的滑鐵盧背後又隱藏著甚麼故事？一切謎團似乎都要留待下集揭曉，引發觀眾高度期待。
網民感意外！「大熱門壓力真係好大」
莊子璇的意外失準，讓不少支持她的網民感到非常驚訝和擔心。討論區上，許多人認為是「大熱門」的頭銜給了她太大壓力，導致臨場發揮失常。網民紛紛留言：「好驚訝！估唔到Hilary會咁緊張！」、「做大熱門真係雙刃劍，比人睇住仲大壓力。」、「望地下係舞台大忌喎…希望佢快啲調整好。」、「個韓國老師雖然嚴，但真係睇得好仔細。」、「好想知邊個要求Take 2！咁大膽！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期