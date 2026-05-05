魔音女團｜大熱門莊子璇驚現滑鐵盧！緊張到狂望地下被批「令人不安」！

在昨晚（4日）播出的《魔音女團》首輪考核中，賽前被視為大熱門之一的莊子璇（Hilary）竟驚現滑鐵盧！她在個人表演時因過度緊張而全程望實地下，表現令人大跌眼鏡，更遭韓籍導師Geon狠批「令人不安」，到底這位大熱門發生了甚麼事？