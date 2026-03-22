魔音女團｜舞林高手大對決！蔡華英英國學舞功底勁 雙喬衝力揈水髮搶鏡

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TVB全新選秀《魔音女團》除了有女神和港姐參賽，更隱藏一班舞林高手，實力不容忽視！當中曾在英國主修舞蹈的前港姐蔡華英，被視為舞擔大熱；而《聲秀》畢業生穎喬及喬美莎亦展現實力，一場實力派舞蹈對決即將上演，究竟誰的舞技更勝一籌？

前港姐蔡華英英國學舞歸來 舞步強而有力震懾全場

在眾多參賽者中，舞蹈實力最為矚目的，必定是曾參選港姐的蔡華英！原來她曾在英國修讀專業舞蹈課程，擁有紮實的舞蹈功底。在拉票影片中，她選擇以樸實打扮上陣，完全靠實力說話。整套舞步充滿女團感覺之餘，動作更是「強而有力」，節奏感十足，每個拍子都精準到位，表現極之吸睛，其專業級數的表演，令她成為入圍的頂頭大熱之一。

聲秀畢業生雙喬鬥舞 穎喬迷幻風喬美莎騷長腿

同樣以精湛舞技見稱的，還有《聲秀》畢業生「雙喬」穎喬及喬美莎！兩人在拉票影片中展現出截然不同的風格。穎喬的影片注入大量迷幻元素，充滿心思和藝術感，展現其獨特個性。而喬美莎則以標準的女團風格打扮示人，憑藉其高䠷身形大騷長腿，一招「衝力揈水髮」更是充滿力量感，星味十足，搶盡鏡頭，完全展現出女團成員應有的魅力。

實力派鬥偶像派誰能跑出 16強名單明日揭曉懸念極大

《魔音女團》的競爭可謂相當激烈， একদিকে面有倪嘉雯、莊子璇等女神偶像派，另一邊則有蔡華英、雙喬等舞功高強的實力派，兩派人馬各有捧場客，令戰況更加撲朔迷離。究竟最終是外形甜美的偶像派能成功入圍，還是舞技超群的實力派能獲得導師青睞？這場偶像與實力的對決，結果將在明日（3月23日）公布的16強名單中揭曉，絕對不容錯過！

魔音女團 蔡華英 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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