魔音女團｜舞林高手大對決！蔡華英英國學舞功底勁 雙喬衝力揈水髮搶鏡

TVB全新選秀《魔音女團》除了有女神和港姐參賽，更隱藏一班舞林高手，實力不容忽視！當中曾在英國主修舞蹈的前港姐蔡華英，被視為舞擔大熱；而《聲秀》畢業生穎喬及喬美莎亦展現實力，一場實力派舞蹈對決即將上演，究竟誰的舞技更勝一籌？