魔音女團｜學霸舞霸蔡華英99%神還原K-Pop舞！竟遭狠批冇魅力？

昨晚（4日）播出的《魔音女團》迎來首次「震撼性考核」，畢業於英國名牌大學舞蹈系的學霸蔡華英（Emily）自信滿滿，第一個上台挑戰，將K-Pop勁舞近乎99%完美複製，技驚四座。然而，她近乎完美的演出竟遭評審狠批，究竟技術與魅力之間，評審團的標準是甚麼？