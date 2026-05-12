魔音女團｜12強形象大改造！邢慧敏被爆有最大轉變 網民勁期待

《魔音女團》12強練習生將迎來殘酷的「形象大改造」！在形象指導馬天佑、服裝指導Kev Yiu及美妝指導Carrie Cammy三位導師操刀下，有人要剪掉多年長髮，倪嘉雯（Carmen）更迎來「人生首次漂髮」，而邢慧敏（Sharon）則被點名將有「最大轉變」，究竟她們會變成甚麼樣子？