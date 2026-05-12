魔音女團｜12強形象大改造！邢慧敏被爆有最大轉變 網民勁期待
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《魔音女團》12強練習生將迎來殘酷的「形象大改造」！在形象指導馬天佑、服裝指導Kev Yiu及美妝指導Carrie Cammy三位導師操刀下，有人要剪掉多年長髮，倪嘉雯（Carmen）更迎來「人生首次漂髮」，而邢慧敏（Sharon）則被點名將有「最大轉變」，究竟她們會變成甚麼樣子？
三位導師聯手改造 邢慧敏被點名有最大轉變
今晚另一重點，就是12位成功進級的練習生將接受三位星級導師的「形象大改造」。由形象指導馬天佑、服裝指導Kev Yiu、以及美妝指導Carrie Cammy聯手，為練習生們進行徹底變身。據悉，改造過程相當震撼，除了有人要忍痛將留了多年的長髮剪短外，當中以邢慧敏（Sharon）的變動最大，被節目組預告將會有「最大轉變」，引起粉絲無限猜想。
倪嘉雯為節目犧牲 人生首次漂髮掀熱話
除了被預告有最大轉變的邢慧敏，另一位練習生倪嘉雯（Carmen）的變身亦是焦點所在。據悉，Carmen為了節目獻出了「人生首次」，將一頭秀髮進行漂染，其全新造型在節目尚未播出前已掀起網上熱話，不少人看過照片後都大讚有驚喜，令人更加期待其他練習生的全新形象。
網民瘋狂競猜：「唔通邢慧敏要剷青？」
節目組的預告成功引爆網民好奇心，紛紛在討論區競猜各人的新造型，尤其是邢慧敏的「最大轉變」。
「好期待！女團最緊要形象，終於要大改造！」
「邢慧敏本身個樣已經好靚，『最大轉變』可以變成點？唔通要剷青？」
「Carmen漂金髮個look之前見到相，勁有韓團feel！」
「希望啲髮型師唔好亂嚟，唔好剪壞啲妹妹嘅頭髮！」
「最想睇邊個要剪短頭髮，肯定會喊！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期