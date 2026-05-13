魔音女團｜鄧凱文未唱先笑變撒嬌求勝！慘被票選最不想同組成員？
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《魔音女團》練習生鄧凱文憑藉極高求生欲成功突圍！被自認「能力值最低」的她，在導師前示範性感唱腔時竟失控爆笑，場面尷尬。為求洗底，她不惜使出「嬌嗲式」唱法兼向助教收風，沒想到在最新一集竟被隊友票選為「最不想同組的成員」，反差極大！
導師前示範Sexy唱腔 鄧凱文失控爆笑全場
在班主任陳潔靈的課堂上，練習生們氣氛緊張地進行歌唱預演。自認實力最弱的鄧凱文，被Miss Chan Chan點名挑戰示範Sexy唱法，給予她一個證明自己的機會。然而，當她一開口，卻無法投入角色，自己先忍不住笑了出來，這個突如其來的爆笑場面瞬間感染全場，引來所有練習生哄堂大笑，讓原本嚴肅的課堂充滿了歡樂的尷尬氣氛。
為求勝出盡奇謀 鄧凱文自爆向冼靖峰收風
經歷了搞笑的失敗後，鄧凱文並未氣餒，反而激發了更強的鬥志。在正式對決時，她為「洗脫污名」，一改常態，認真地使出「嬌嗲式」唱法，成功引起導師關注。為了在競爭中佔得先機，她更在節目中自爆曾秘密向「音樂助教」冼靖峰打探對手莊子璇的練習進度，其不擇手段、積極求勝的「公關」手腕，讓觀眾見識到她在舞台下的另一面。
形象改造後驚變 慘成隊友最不想同組第一名
在最新一集中，12位練習生接受了「形象大改造」，紛紛以全新造型示人，令人眼前一亮。然而，節目組安排了一個殘酷的互選環節，要練習生們匿名投選出「最唔想同邊個一組？」的隊友。令人意外的是，一直努力製造話題、求勝心切的鄧凱文，竟以高票數當選第一名，結果令她本人亦相當錯愕，至於她高票當選的原因，則成為了節目一大懸念。
網民封最強綜藝擔當：「有佢喺度唔會悶！」
鄧凱文在節目中的連串反差表現，成功吸引網民注意，並封她為「最強綜藝擔當」。不少留言指她為節目帶來了許多笑料。「鄧凱文真係寶藏，又搞笑又有計謀，最強綜藝擔當！」「雖然佢能力值唔係最高，但求生欲絕對係第一名！」「笑死，竟然係佢被選為最唔想同組，係咪因為佢太有威脅性？」「我覺得佢好真實，為咗贏咩都肯做，好過啲扮嘢嘅人。」「好想知點解啲隊友唔想同佢一組，今晚一定要睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期