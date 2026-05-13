魔音女團｜鄧凱文未唱先笑變撒嬌求勝！慘被票選最不想同組成員？

《魔音女團》練習生鄧凱文憑藉極高求生欲成功突圍！被自認「能力值最低」的她，在導師前示範性感唱腔時竟失控爆笑，場面尷尬。為求洗底，她不惜使出「嬌嗲式」唱法兼向助教收風，沒想到在最新一集竟被隊友票選為「最不想同組的成員」，反差極大！