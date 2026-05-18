《魔音女團》鄧凱文大熱倒灶 回歸《東張》即出招派福利
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TVB選秀節目《魔音女團》早前播畢最後一集，公布6位出道成員名單，惟賽前被睇好嘅鄧凱文（Eris）竟然大熱倒灶未能入選。回歸《東張西望》主持崗位嘅佢，噚日即刻喺社交平台出招，一張「下身失蹤」照片即時引爆網民討論。
《魔音女團》公布出道名單鄧凱文爆冷出局
《魔音女團》最終選出倪樂琳、莊子璇、倪嘉雯、盧映彤、宋宛穎、喬美莎共6位成員正式出道，而節目播出期間一直被觀眾力撐嘅鄧凱文、蔡華英、邢慧敏等人則未能入選，令不少粉絲大感遺憾。鄧凱文喺節目中表現亮眼，一度被視為出道大熱人選，結果卻未能如願，消息一出即時引起網上熱議。
鄧凱文回歸《東張西望》繼續主持工作
落選後嘅鄧凱文並無沉寂太耐，隨即回到《東張西望》繼續擔任主持。佢喺Instagram上載工作照，顯示自己已經重返崗位投入拍攝。雖然未有正面回應落選一事，但從佢積極更新社交平台嘅狀態嚟睇，似乎已經調整好心態，準備喺主持路上繼續發展。
鄧凱文參加選秀前已累積主持經驗
鄧凱文加入TVB後一直擔任《東張西望》主持，憑住甜美外表同親和力累積咗唔少觀眾緣。今次參加《魔音女團》選秀節目，本身就被視為跨界挑戰，雖然最終未能以歌手身份出道，但佢喺節目中嘅表現已經令更多觀眾認識佢，人氣明顯有所提升。
網民熱議加大碼Tee照片調皮又性感
鄧凱文噚日（5月17日）喺Instagram上載一張身穿加大碼Tee嘅照片，從視覺效果上呈現出「下身失蹤」嘅風格，調皮之中帶住幾分性感。網民紛紛留言表示：「凱文唔使出道都一樣咁正」、「東張有你睇多幾眼」、「落選係佢哋嘅損失」，亦有人笑言：「呢張相係派福利定係報復性放閃」，留言區氣氛相當熱鬧。
資料或影片來源：原文刊於新假期