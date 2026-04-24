魔音女團︱陳奐仁爆心機女4宗罪博出位！缺席改舞步惹爭議 網民憑一線索秒鎖2大嫌疑人
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無綫全新女團選秀節目《魔音女團》尚未開播，就已爆出震驚全網的「女團宮心計」！節目「班主任」陳奐仁日前突然在社交平台拍片大爆內幕，怒轟有參賽者為求出位，不惜耍盡手段，私自改舞步、缺席排練，種種「綠茶」行為令人側目。影片一出即引發洗版式討論，網民紛紛化身偵探，誓要揪出這位「心機女」的真面目，一場全城競猜的風暴正式上演！
陳奐仁怒轟參賽者本末倒置
在爆料影片中，陳奐仁毫不留情地揭露了演藝圈背後的殘酷競爭。他指出，有女團成員為了在鏡頭前突出自己，竟然「耍手段」，私下狂練編舞以外的「絕招」。陳奐仁更諷刺地表示，有參賽者連最基本的舞步都未練好，卻將大量心機花在設計搶鏡小動作上，完全是本末倒置。他更爆料指，這些成員為免計謀被識破，在集體排練時會故意隱藏實力，甚至以「借尿遁」、休息等藉口避開練習，心機之深令人咋舌。
一招撥頭髮成破案關鍵
為了讓指控更具體，陳奐仁分享了一個關鍵例子，直指某位成員的「絕招」就是「撥頭髮」。他詳細描述，該成員為了在表演結尾做出一個完美的撥頭髮動作，竟然影響了之前的舞步，導致動作幅度縮水、不到位，最終結果弄巧成拙，表演效果大打折扣。這個「撥頭髮」的細節瞬間成為全城熱話，網民憑此線索展開地氈式搜索，誓要找出這位「撥髮女」的真身，令整個事件的懸念感直接拉到爆燈。
陳奐仁Hashtag洩漏4大嫌疑人
正當網民議論紛紛之際，陳奐仁一個無心之舉，竟為案情提供了突破性線索！他在影片的留言區，有意無意地加上了陳熙蕊、俞可程、郭柏妍、王嘉慧四位參賽者的hashtag。眼利網民秒速分析，由於郭柏妍及王嘉慧早已在節目中被淘汰，並未入選成為16位練習生之一，因此嫌疑範圍瞬間縮小至陳熙蕊及俞可程身上。這個舉動令兩人頓時成為眾矢之的，討論熱度直線飆升。
兩大嫌疑人曝光 俞可程陳熙蕊成焦點
憑著陳奐仁提供的關鍵Hashtag，網民的偵查行動秒速升級。經過進一步起底，網民發現名單中的郭柏妍及王嘉慧其實早於節目初期已被淘汰，根本不是16位練習生之一，因此嫌疑得以洗脫。於是，矛頭便一致指向剩下的陳熙蕊及俞可程，令兩人成為眾矢之的。更有網民翻出俞可程過往的表演片段，發現她確有撥頭髮的習慣性小動作，與陳奐仁「絕招係撥頭髮」的爆料不謀而合，令她的嫌疑直線拉到爆燈！
圖片來源：小紅書、陳熙蕊IG、莊子璇IG資料或影片來源：原文刊於新假期