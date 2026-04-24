魔音女團︱陳奐仁爆心機女4宗罪博出位！缺席改舞步惹爭議 網民憑一線索秒鎖2大嫌疑人

無綫全新女團選秀節目《魔音女團》尚未開播，就已爆出震驚全網的「女團宮心計」！節目「班主任」陳奐仁日前突然在社交平台拍片大爆內幕，怒轟有參賽者為求出位，不惜耍盡手段，私自改舞步、缺席排練，種種「綠茶」行為令人側目。影片一出即引發洗版式討論，網民紛紛化身偵探，誓要揪出這位「心機女」的真面目，一場全城競猜的風暴正式上演！