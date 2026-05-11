魔音女團｜陳熙蕊被揭係帶貨女王！安慰隊友晒流利英文震驚網民

《魔音女團》最新一集，除了有學員被點名批評，C組隊長喬美莎爆喊一幕亦成焦點。不過，在旁安慰的隊友陳熙蕊（Blossom）竟意外搶鏡，不但憑流利英語獲讚，更被網民大起底，揭發她曾是創造百萬銷售額的「帶貨女王」，背景超驚人！