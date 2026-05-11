魔音女團｜陳熙蕊被揭係帶貨女王！安慰隊友晒流利英文震驚網民
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《魔音女團》最新一集，除了有學員被點名批評，C組隊長喬美莎爆喊一幕亦成焦點。不過，在旁安慰的隊友陳熙蕊（Blossom）竟意外搶鏡，不但憑流利英語獲讚，更被網民大起底，揭發她曾是創造百萬銷售額的「帶貨女王」，背景超驚人！
陳熙蕊安慰隊友爆流利英文 網民刮目相看
日前播出的節目中，當隊長喬美莎因壓力爆煲及觸發舊患而爆喊時，隊友陳熙蕊的反應成為小亮點。她不但沒有手足無措，反而以近20秒的流利英語，有條理又溫柔地安慰隊友，表現出極高情商，與平時爽朗的形象形成對比。這段畫面播出後，不少網民都對她的英語能力及沉穩表現感到驚訝，大讚她「Impressive」，令人刮目相看。
起底友誼小姐陳熙蕊 曾選港姐澳洲華姐
其實陳熙蕊在節目中人緣極佳，更獲練習生們投選為「友誼小姐」最高票數得主。翻查資料，她早在2019年參選香港小姐時已奪得「友誼小姐」獎項，可謂眾望所歸。畢業於澳洲昆士蘭大學、擁有工商管理學士學位的她，參賽經驗相當豐富，曾參加《澳洲華裔小姐競選》及《中國好聲音》布里斯班賽區選拔。她與同屆港姐冠軍黃嘉雯、季軍古佩玲更是好姊妹，二人更曾現身初舞台為她打氣。
陳熙蕊曾創百萬銷售額 揭秘帶貨女王之路
最令人意想不到的是，陳熙蕊更是一名隱藏的「帶貨女王」。她曾開設個人頻道擔任直播主和美容顧問，商業頭腦出眾。在2022年，她更獲安排到內地進行直播帶貨，憑著出色的口才和銷售技巧，竟然以一人之力創造出百萬銷售額的驚人佳績，事業背景絕對不容小覷。
網民洗版激讚：原來係隱藏學霸
陳熙蕊的驚人背景曝光後，網民紛紛洗版討論，大讚她是「寶藏女孩」，被她的多才多藝所折服。
「估唔到Blossom英文咁好，仲要係大學生，完全係學霸！」
「又靚又叻又有腦，帶貨女王好勁！對佢完全改觀！」
「EQ好高，安慰人都咁有point，難怪人緣咁好。」
「唔只係友誼小姐咁簡單，根本係全能女王！」
「突然好期待佢之後嘅表現！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期