《魔音女團》16強練習生名單！郭柏妍勢必入圍 51人海選名單邊個落選?!

TVB《魔音女團》16強練習生名單曝光！節目即將於5月翡翠台播出，節目請來陳潔靈及陳奐仁擔任「班主任」，目標是將台內有「魔音」稱號的女藝人地獄式特訓成新一代6人女團。經過激烈競爭後，16強練習生名單即將揭曉，究竟哪些小花能夠成功突圍而出。