《魔音女團》16強練習生名單！郭柏妍勢必入圍 51人海選名單邊個落選?!
魔音女團 16強名單｜51人海選面試多人出局
今次選拔以6人女團為目標，51人名單如下，將有16人可以入圍，據報《魔音女團》計劃於今年5月於翡翠台及廣東翡翠台同步播出。節目組打算用三星期選拔及培訓全新跳唱女團，搣甩「魔音」，甚至將魔音變成「魔法好聲音」！參加面試的全部是TVB小花，當中不乏熟悉的名字，令人意外是《聲秀》落選的參賽者都參加面試，令人擔心賽制不公平：
|姓名
|年齡
|背景介紹
|1
|徐惠晴
|18
|《聲秀》參賽者，擅長鋼琴的年輕學員
|2
|喬美莎
|20
|《聲秀》參賽者，曾獲「澳洲華裔小姐」冠軍
|3
|周智敏
|20
|《聲秀》參賽者，澳洲著名大學學生
|4
|陳卓怡
|20
|《聲秀》參賽者，被稱為「聲秀波波」
|5
|李尹嫣
|21
|《2025香港小姐競選》最上鏡小姐及友誼小姐
|6
|林潔心
|21
|《聲秀》參賽者，就讀法律專業的學霸選手
|7
|李卓妍
|22
|《2024香港小姐競選》參賽佳麗
|8
|曾閱遙
|22
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|9
|莊子璇
|23
|《2023香港小姐競選》冠軍
|10
|許苡琳
|23
|《2024香港小姐競選》入圍佳麗
|11
|蔡華英
|23
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|12
|岳凡荻
|23
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|13
|盧映彤
|23
|2022年第32期無綫電視藝員訓練班學
|14
|楊培琳
|24
|《2021香港小姐競選》最上鏡小姐
|15
|黃瀅玥
|24
|《2024香港小姐競選》佳麗，資深傳媒人黃桂林之女
|16
|倪樂琳
|24
|《2024香港小姐競選》冠軍
|17
|王汛文
|24
|《2024香港小姐競選》友誼小姐
|18
|鄧凱文
|25
|《2023香港小姐競選》十強佳麗
|19
|鍾翠詩
|25
|《2024香港小姐競選》十強佳麗
|20
|莫凡
|25
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗，碩士新聞編輯
|21
|宋宛穎
|26
|《2021香港小姐競選》冠軍
|22
|梁采貽
|26
|《2022香港小姐競選》佳麗（原名梁家琪）
|23
|黃泳嘉
|26
|《2023香港小姐競選》佳麗，以牧童笛表演知名
|24
|吳芷晴
|26
|《2024香港小姐競選》入圍佳麗（參賽名：吳芷靖）
|25
|游嘉欣
|26
|TVB 藝員，憑劇集《香港愛情故事》爆紅
|26
|胡敏芝
|26
|TVB 藝員，曾參與《#後生仔傾吓偈》
|27
|劉詠彤
|26
|歌手，曾參加《聲夢傳奇2》並打入十強
|28
|葉靖儀
|27
|《2021香港小姐競選》佳麗，J2ers 成員
|29
|俞可程
|27
|《2024香港小姐競選》十強佳麗
|30
|梁倩萱
|27
|《2025香港小姐競選》參賽佳麗
|31
|袁文靜
|27
|《2025香港小姐競選》季軍
|32
|黃婧靈
|27
|TVB 藝員，藝名波波，以身材及綜藝表現著稱
|33
|郭柏妍
|28
|《2020香港小姐競選》季軍
|34
|姜嘉琳
|28
|《2021香港小姐競選》佳麗，現為藝員及歌手
|35
|曹銦玲
|28
|TVB 藝員，兒童節目《Hands Up》主持
|36
|王菲
|29
|《2019香港小姐競選》亞軍及最上鏡小姐
|37
|廖慧儀
|29
|《2020香港小姐競選》十強佳麗
|38
|麥詩晴
|29
|《2020香港小姐競選》十強佳麗
|39
|梁超怡
|29
|《2022香港小姐競選》季軍
|40
|梁敏巧
|30
|《2019香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
|41
|賴彥妤
|30
|《2021香港小姐競選》佳麗，娛樂新聞台主播
|42
|穎喬
|30
|《聲秀》參賽者，曾參加《全民造星IV》
|43
|倪嘉雯
|30
|TVB 藝員，有「翻版陳自瑤」之稱
|44
|黎寬怡
|31
|《2017香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
|45
|廖倬竩
|31
|《2019香港小姐競選》佳麗，TVB 財經組主持
|46
|王嘉慧
|31
|《2021香港小姐競選》五強佳麗
|47
|邢慧敏
|31
|《2022香港小姐競選》友誼小姐
|48
|鄧美欣
|32
|《2018香港小姐競選》十二強佳麗
|49
|伍韻婷
|32
|《2021香港小姐競選》二十強，曾主持《通靈之王》
|50
|陳熙蕊
|34
|《2019香港小姐競選》友誼小姐
|51
|鄧伊婷
|36
|TVB 藝員，前女子組合Super Gear成員
陳潔靈陳奐仁親自把關 51位無綫小花激烈競爭
《魔音女團》早前已秘密進行首輪面試，由兩位星級班主任陳潔靈及陳奐仁親自把關，竟然吸引了51位無綫小花空群而出參與海選，場面相當墟冚。據悉眾女藝人為爭奪僅有的16個入圍名額，紛紛各出奇謀在拉票影片中施展渾身解數，務求在兩位星級導師面前留下深刻印象。競爭如此激烈，不少參賽者都表示壓力極大，但同時亦對能夠接受專業訓練感到興奮不已。
《魔音女團》5月翡翠台播出 多平台同步推廣
據官方透露，《魔音女團》計劃於今年5月在翡翠台及廣東翡翠台同步播出，並會結合TVB旗下社交媒體平台Facebook、IG、YouTube與myTV SUPER進行多渠道推廣。官方強調「這不僅是一場選秀比賽，更是一段真實動人的成長旅程，記錄一班『魔音小花』的汗水、淚水與蛻變，讓觀眾在每一集節目中親眼見證女藝人一步步走向舞台。」節目將以真人騷形式呈現，讓觀眾全程見證參賽者的蛻變過程。
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星級製作團隊曝光 聲夢畢業生任助教
《魔音女團》的製作團隊陣容極其鼎盛，除了有陳潔靈與陳奐仁兩位重量級班主任外，節目組更請來《聲夢傳奇》畢業生冼靖峰、黃洛妍及文佐匡擔任助教，以師兄師姐身份分享寶貴經驗。舞蹈訓練方面有星級跳舞學校YS Group加持，形象指導則由著名造型師馬天佑擔任，而服裝指導更是第一屆《剪裁魔法師》冠軍Kev Yiu，美妝指導則由Cammy負責。如此專業的黃金團隊，誓要將一眾「魔音」女藝人由內到外進行全面大改造。
海選51人背景 港姐冠軍TVB藝員齊聚
回顧早前海選的51位參賽者名單，可謂星光熠熠，當中包括多位香港小姐冠軍得主，如2023年港姐冠軍莊子璇、2024年港姐冠軍倪樂琳、2021年港姐冠軍宋宛穎等。此外亦有不少TVB當紅藝員參與，包括憑《香港愛情故事》爆紅的游嘉欣、《東張西望》主持梁敏巧及黎寬怡、以及有「翻版陳自瑤」之稱的倪嘉雯等。年齡層面亦相當廣泛，由18歲的《聲秀》參賽者徐惠晴，到36歲的前Super Gear成員鄧伊婷都有參與，競爭相當激烈。參賽者背景多元化，既有港姐佳麗、TVB藝員，亦有《聲夢傳奇》及《聲秀》參賽者，各人都希望透過節目展現不同面向的才華。
魔音女團｜郭柏妍浴室激情獻唱片段流出！ 拜師港姐前男友誓洗脫「魔音稱號」
28歲郭柏妍素顏如剝殼雞蛋！頭上神秘白色物體成意外焦點
1. 28歲郭柏妍被陳潔靈直指「好失望」
萬眾矚目的「魔音芊芊」郭柏妍（Rosita）被視為今次《魔音女團》的熱門人選，但陳潔靈聽完後第一反應竟然是「好失望」！她直言：「因為個個都講畀我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實ok，咁就叫魔音？It’s a little bit disappointed, right? 你話我係咪好失望？我成晚就諗住呢個係堅㗎喇，最堅係呢個啦，不外如是。」結果令人意想不到，原來陳潔靈是因為郭柏妍唔夠「魔音」而失望，與網民預期完全相反！
2. 24歲港姐倪樂琳驚艷監製 獲讚入圍機會極高
2024年港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）在參選港姐前，曾加入本地女團Morii Girls，跳唱自然都難不倒她！現場她跳得有板有眼，而且鏡頭感十足，最後除帽展示靚樣更成功加分，令評判眼前一亮。網民紛紛讚賞她的表現專業，認為她有實力「企C位」，入圍機會極高。
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3. 27歲波波造型搶眼 陳奐仁自爆有睇《沖遊泰國》
波波黃婧靈以皮褸配短褲及長靴亮相，內裡穿上一件泳衣剪裁的服裝，造型相當搶眼。她選唱Twins的《下一站天后》作表演曲目，但唱功卻被不少網民狠批「耳朵流產」。不過評審陳奐仁則自爆曾看過波波主持的《沖遊泰國》，即場引起話題。
4. 26歲游嘉欣顏值到位 可惜表現不濟 評審句句有骨
游嘉欣雖然有顏值，但表現緊張，自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴，跳舞更是跳得不知所謂，指定歌《終身美麗》兩次都音準大炒車。陳奐仁問佢會唔會爭取C位，佢表示唔喜歡爭，但自己有好高學習能力，陳潔靈對佢獲提名「飛躍進步」及曾奪得「最具潛質新人獎」表示疑惑，句句有骨表示佢會有好大進步空間。網民對她的表現也感到失望，認為光有外表是不夠的，還需要實力配合。
5. 26歲《東張》鄧凱文落力表演期望擺脫魔咒
自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足，更揚言「希望成為家族榮耀，撇除魔音嘅魔咒！」不過表現似乎就未如理想，依然「魔音」，但她自創的一段《東張西望》版Rap就成功獲得評判的青睞！她在台上落力表演，希望能夠擺脫家族的「魔音」標籤，雖然唱功仍有待改善，但創意和努力獲得認同。
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6. 28歲俞可程提及為港姐減肥 陳奐仁神救場
俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹，網民紛紛留言「耳朵流產」。她在台上更提到當年參選港姐時曾經為減肥付出不少努力，坦言過程相當辛苦。事實上，港姐選美一直以身形管理要求嚴格見稱，過去亦曾有參賽者公開提及被要求減肥的經歷。見現場氣氛一度變得尷尬，評審陳奐仁亦即時轉話題，與俞可程碰拳相約日後一起練操肌，成功化解場面。