《魔音女團》16強練習生名單！郭柏妍勢必入圍 51人海選名單邊個落選?!

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TVB《魔音女團》16強練習生名單曝光！節目即將於5月翡翠台播出，節目請來陳潔靈及陳奐仁擔任「班主任」，目標是將台內有「魔音」稱號的女藝人地獄式特訓成新一代6人女團。經過激烈競爭後，16強練習生名單即將揭曉，究竟哪些小花能夠成功突圍而出。

魔音女團 16強名單｜51人海選面試多人出局

今次選拔以6人女團為目標，51人名單如下，將有16人可以入圍，據報《魔音女團》計劃於今年5月於翡翠台及廣東翡翠台同步播出。節目組打算用三星期選拔及培訓全新跳唱女團，搣甩「魔音」，甚至將魔音變成「魔法好聲音」！參加面試的全部是TVB小花，當中不乏熟悉的名字，令人意外是《聲秀》落選的參賽者都參加面試，令人擔心賽制不公平：

姓名 年齡 背景介紹
1 徐惠晴 18 《聲秀》參賽者，擅長鋼琴的年輕學員
2 喬美莎 20 《聲秀》參賽者，曾獲「澳洲華裔小姐」冠軍
3 周智敏 20 《聲秀》參賽者，澳洲著名大學學生
4 陳卓怡 20 《聲秀》參賽者，被稱為「聲秀波波」
5 李尹嫣 21 《2025香港小姐競選》最上鏡小姐及友誼小姐
6 林潔心 21 《聲秀》參賽者，就讀法律專業的學霸選手
7 李卓妍 22 《2024香港小姐競選》參賽佳麗
8 曾閱遙 22 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
9 莊子璇 23 《2023香港小姐競選》冠軍
10 許苡琳 23 《2024香港小姐競選》入圍佳麗
11 蔡華英 23 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
12 岳凡荻 23 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
13 盧映彤 23 2022年第32期無綫電視藝員訓練班學
14 楊培琳 24 《2021香港小姐競選》最上鏡小姐
15 黃瀅玥 24 《2024香港小姐競選》佳麗，資深傳媒人黃桂林之女
16 倪樂琳 24 《2024香港小姐競選》冠軍
17 王汛文 24 《2024香港小姐競選》友誼小姐
18 鄧凱文 25 《2023香港小姐競選》十強佳麗
19 鍾翠詩 25 《2024香港小姐競選》十強佳麗
20 莫凡 25 《2025香港小姐競選》參賽佳麗，碩士新聞編輯
21 宋宛穎 26 《2021香港小姐競選》冠軍
22 梁采貽 26 《2022香港小姐競選》佳麗（原名梁家琪）
23 黃泳嘉 26 《2023香港小姐競選》佳麗，以牧童笛表演知名
24 吳芷晴 26 《2024香港小姐競選》入圍佳麗（參賽名：吳芷靖）
25 游嘉欣 26 TVB 藝員，憑劇集《香港愛情故事》爆紅
26 胡敏芝 26 TVB 藝員，曾參與《#後生仔傾吓偈》
27 劉詠彤 26 歌手，曾參加《聲夢傳奇2》並打入十強
28 葉靖儀 27 《2021香港小姐競選》佳麗，J2ers 成員
29 俞可程 27 《2024香港小姐競選》十強佳麗
30 梁倩萱 27 《2025香港小姐競選》參賽佳麗
31 袁文靜 27 《2025香港小姐競選》季軍
32 黃婧靈 27 TVB 藝員，藝名波波，以身材及綜藝表現著稱
33 郭柏妍 28 《2020香港小姐競選》季軍
34 姜嘉琳 28 《2021香港小姐競選》佳麗，現為藝員及歌手
35 曹銦玲 28 TVB 藝員，兒童節目《Hands Up》主持
36 王菲 29 《2019香港小姐競選》亞軍及最上鏡小姐
37 廖慧儀 29 《2020香港小姐競選》十強佳麗
38 麥詩晴 29 《2020香港小姐競選》十強佳麗
39 梁超怡 29 《2022香港小姐競選》季軍
40 梁敏巧 30 《2019香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
41 賴彥妤 30 《2021香港小姐競選》佳麗，娛樂新聞台主播
42 穎喬 30 《聲秀》參賽者，曾參加《全民造星IV》
43 倪嘉雯 30 TVB 藝員，有「翻版陳自瑤」之稱
44 黎寬怡 31 《2017香港小姐競選》佳麗，《東張西望》主持
45 廖倬竩 31 《2019香港小姐競選》佳麗，TVB 財經組主持
46 王嘉慧 31 《2021香港小姐競選》五強佳麗
47 邢慧敏 31 《2022香港小姐競選》友誼小姐
48 鄧美欣 32 《2018香港小姐競選》十二強佳麗
49 伍韻婷 32 《2021香港小姐競選》二十強，曾主持《通靈之王》
50 陳熙蕊 34 《2019香港小姐競選》友誼小姐
51 鄧伊婷 36 TVB 藝員，前女子組合Super Gear成員

陳潔靈陳奐仁親自把關 51位無綫小花激烈競爭

《魔音女團》早前已秘密進行首輪面試，由兩位星級班主任陳潔靈及陳奐仁親自把關，竟然吸引了51位無綫小花空群而出參與海選，場面相當墟冚。據悉眾女藝人為爭奪僅有的16個入圍名額，紛紛各出奇謀在拉票影片中施展渾身解數，務求在兩位星級導師面前留下深刻印象。競爭如此激烈，不少參賽者都表示壓力極大，但同時亦對能夠接受專業訓練感到興奮不已。

《魔音女團》5月翡翠台播出 多平台同步推廣

據官方透露，《魔音女團》計劃於今年5月在翡翠台及廣東翡翠台同步播出，並會結合TVB旗下社交媒體平台Facebook、IG、YouTube與myTV SUPER進行多渠道推廣。官方強調「這不僅是一場選秀比賽，更是一段真實動人的成長旅程，記錄一班『魔音小花』的汗水、淚水與蛻變，讓觀眾在每一集節目中親眼見證女藝人一步步走向舞台。」節目將以真人騷形式呈現，讓觀眾全程見證參賽者的蛻變過程。

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星級製作團隊曝光 聲夢畢業生任助教

《魔音女團》的製作團隊陣容極其鼎盛，除了有陳潔靈與陳奐仁兩位重量級班主任外，節目組更請來《聲夢傳奇》畢業生冼靖峰、黃洛妍及文佐匡擔任助教，以師兄師姐身份分享寶貴經驗。舞蹈訓練方面有星級跳舞學校YS Group加持，形象指導則由著名造型師馬天佑擔任，而服裝指導更是第一屆《剪裁魔法師》冠軍Kev Yiu，美妝指導則由Cammy負責。如此專業的黃金團隊，誓要將一眾「魔音」女藝人由內到外進行全面大改造。

海選51人背景 港姐冠軍TVB藝員齊聚

回顧早前海選的51位參賽者名單，可謂星光熠熠，當中包括多位香港小姐冠軍得主，如2023年港姐冠軍莊子璇、2024年港姐冠軍倪樂琳、2021年港姐冠軍宋宛穎等。此外亦有不少TVB當紅藝員參與，包括憑《香港愛情故事》爆紅的游嘉欣、《東張西望》主持梁敏巧及黎寬怡、以及有「翻版陳自瑤」之稱的倪嘉雯等。年齡層面亦相當廣泛，由18歲的《聲秀》參賽者徐惠晴，到36歲的前Super Gear成員鄧伊婷都有參與，競爭相當激烈。參賽者背景多元化，既有港姐佳麗、TVB藝員，亦有《聲夢傳奇》及《聲秀》參賽者，各人都希望透過節目展現不同面向的才華。

魔音女團 16強 郭柏妍極大機會入圍接受再培訓（圖片來源：TVB）
郭柏妍極大機會入圍接受再培訓（圖片來源：TVB）

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1. 28歲郭柏妍被陳潔靈直指「好失望」

萬眾矚目的「魔音芊芊」郭柏妍（Rosita）被視為今次《魔音女團》的熱門人選，但陳潔靈聽完後第一反應竟然是「好失望」！她直言：「因為個個都講畀我聽，要睇一個郭柏妍，係超級走音，冇得救，咁我頭先聽你其實ok，咁就叫魔音？It’s a little bit disappointed, right? 你話我係咪好失望？我成晚就諗住呢個係堅㗎喇，最堅係呢個啦，不外如是。」結果令人意想不到，原來陳潔靈是因為郭柏妍唔夠「魔音」而失望，與網民預期完全相反！

魔音女團 16強 郭柏妍唱完都好害羞（圖片來源：TVB）
郭柏妍唱完都好害羞（圖片來源：TVB）

2. 24歲港姐倪樂琳驚艷監製 獲讚入圍機會極高

2024年港姐冠軍倪樂琳（Ellyn）在參選港姐前，曾加入本地女團Morii Girls，跳唱自然都難不倒她！現場她跳得有板有眼，而且鏡頭感十足，最後除帽展示靚樣更成功加分，令評判眼前一亮。網民紛紛讚賞她的表現專業，認為她有實力「企C位」，入圍機會極高。
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魔音女團 16強 倪樂琳除帽展示靚樣成功加分（圖片來源：TVB）
倪樂琳除帽展示靚樣成功加分（圖片來源：TVB）

3. 27歲波波造型搶眼 陳奐仁自爆有睇《沖遊泰國》

波波黃婧靈以皮褸配短褲及長靴亮相，內裡穿上一件泳衣剪裁的服裝，造型相當搶眼。她選唱Twins的《下一站天后》作表演曲目，但唱功卻被不少網民狠批「耳朵流產」。不過評審陳奐仁則自爆曾看過波波主持的《沖遊泰國》，即場引起話題。

魔音女團 16強 波波黃婧靈造型搶眼（圖片來源：TVB）
波波黃婧靈造型搶眼（圖片來源：TVB）

4. 26歲游嘉欣顏值到位 可惜表現不濟 評審句句有骨

游嘉欣雖然有顏值，但表現緊張，自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴，跳舞更是跳得不知所謂，指定歌《終身美麗》兩次都音準大炒車。陳奐仁問佢會唔會爭取C位，佢表示唔喜歡爭，但自己有好高學習能力，陳潔靈對佢獲提名「飛躍進步」及曾奪得「最具潛質新人獎」表示疑惑，句句有骨表示佢會有好大進步空間。網民對她的表現也感到失望，認為光有外表是不夠的，還需要實力配合。

魔音女團 16強 自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴（圖片來源：TVB）
自選歌《CandyBall》已經開始走音，Rap《係咁先啦》又甩嘴（圖片來源：TVB）

5. 26歲《東張》鄧凱文落力表演期望擺脫魔咒

自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足，更揚言「希望成為家族榮耀，撇除魔音嘅魔咒！」不過表現似乎就未如理想，依然「魔音」，但她自創的一段《東張西望》版Rap就成功獲得評判的青睞！她在台上落力表演，希望能夠擺脫家族的「魔音」標籤，雖然唱功仍有待改善，但創意和努力獲得認同。

魔音女團 16強 自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足（圖片來源：TVB）
自稱「成家魔音」的鄧凱文就自信十足（圖片來源：TVB）

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6. 28歲俞可程提及為港姐減肥 陳奐仁神救場

俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹，網民紛紛留言「耳朵流產」。她在台上更提到當年參選港姐時曾經為減肥付出不少努力，坦言過程相當辛苦。事實上，港姐選美一直以身形管理要求嚴格見稱，過去亦曾有參賽者公開提及被要求減肥的經歷。見現場氣氛一度變得尷尬，評審陳奐仁亦即時轉話題，與俞可程碰拳相約日後一起練操肌，成功化解場面。

魔音女團 16強 俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹（圖片來源：TVB）
俞可程的「魔音」可謂慘不忍睹（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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