《魔音女團》賽果遭三重洩密！最終出道6人身份疑曝光 大熱喬美莎莊子璇慘被foul？

TVB全新綜藝真人騷《魔音女團》今晚正式首播，16位女練習生將爭奪6個出道席位，但節目未播賽果疑似已經外洩！眼利網民化身偵探，從服裝導師IG短片、節目海報C位站位，到贊助商小紅書合照，三大線索環環緊扣，幾乎鎖定最終出道名單。更令人震驚嘅係，賽前呼聲最高嘅喬美莎、莊子璇同穎喬疑似全部被foul走，堪稱大熱倒灶！究竟邊6位練習生能夠殺出重圍？一齊拆解呢場洗版式嘅洩密風波。