《魔音女團》賽果遭三重洩密！最終出道6人身份疑曝光 大熱喬美莎莊子璇慘被foul？
服裝導師IG片洩露「六加一」陣容
呢場洩密風波嘅源頭，要追溯到4月30日。《魔音女團》服裝導師、第一屆《剪裁魔法師》冠軍姚子裕（Kev）喺個人Instagram上分享咗一段短片，片中可以見到鄧凱文、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯、廖慧儀同邢慧敏共7位練習生，喺無綫電視城一廠內對住鏡頭手舞足蹈擺姿勢。最關鍵嘅係，片中清楚聽到鄧凱文講咗一句：「我哋係六加一！」而Kev就回應：「即係點呀？加油呀加油。」呢句說話瞬間引爆網民猜測，認為呢7人當中嘅6位，極有可能就係最終出道嘅女團成員，而「加一」則可能係候補或者有其他特別安排。
海報C位站位暗藏玄機
除咗IG短片之外，眼利網民亦將目光投向《魔音女團》嘅官方宣傳海報。有網民仔細分析海報上16位練習生嘅企位，發現站喺最中央C位嘅6位練習生分別係宋宛穎、陳熙蕊、廖慧儀、倪樂琳、倪嘉雯同盧映彤，而呢個名單同IG短片中出現嘅人選高度重疊。網民紛紛指出，TVB向來鍾意喺海報企位上暗示結果，今次C位安排絕對唔係巧合，好大機會就係內定嘅出道人選。不過值得留意嘅係，海報名單中出現咗陳熙蕊但冇邢慧敏，而IG短片就啱啱相反，令到最終名單更加撲朔迷離。
贊助商合照露玄機 莊子璇或有轉機
第三條線索就更加耐人尋味。《魔音女團》嘅品牌贊助商、前港姐冠軍翁嘉穗老公鄔友正，早前喺小紅書上分享咗同練習生嘅合照。其中佢特登將自己同莊子璇、倪嘉雯嘅合照放喺帖文封面第一張，呢個舉動被網民解讀為暗示兩人入團機會極高。另外亦有小道消息流傳，指最終6人名單其實並唔包括廖慧儀，而係由莊子璇取代佢嘅席位。如果呢個消息屬實，就代表莊子璇並冇被淘汰，反而係廖慧儀出局，令成件事再次出現瞬間逆轉。
喬美莎穎喬疑被foul走 大熱倒灶震驚網民
綜合三大線索，最令網民震驚嘅係，無論邊個版本嘅名單，賽前被視為大熱門嘅喬美莎同穎喬都冇份出現。喬美莎早前喺練習生活動中表現超班搶鏡，而穎喬同樣被睇高一線，兩人竟然疑似雙雙被foul走，堪稱今次選拔最大嘅冷門。呢個結果如果屬實，絕對係大熱倒灶，亦令人質疑節目嘅評選標準究竟係以實力為先，定係另有考量。不過由於節目今晚先正式開播，一切仍有待驗證，最終花落誰家仍然充滿懸念。
陳奐仁爆料「心機女」搶位內幕
除咗洩密風波之外，《魔音女團》未播先惹話題嘅仲有「心機女」事件。擔任節目「班主任」嘅陳奐仁早前大爆，喺訓練過程中有練習生為咗爭取表現而出盡法寶，包括借尿遁去洗手間、藉故去化妝，甚至喺跳舞時偷偷加入「小動作」嚟突出自己。陳奐仁嘅爆料令外界對16位練習生之間嘅競爭關係更加好奇，到底邊位係「心機女」？呢個懸念相信會成為節目播出後嘅一大討論焦點，網民已經急不及待要逐集捉蛛絲馬跡。
冼靖峰任助教被狠批「唔夠班」
另一個引發爭議嘅話題就係助教陣容。節目請嚟冼靖峰、黃洛妍同文佐匡擔任助教，其中冼靖峰嘅舞蹈實力就被網民一面倒狠批。有網民直言佢跳舞「似痙攣咁」、「似觸電多過跳舞」，更有人話「佢真係臉皮好厚」、「咪教壞人」，質疑佢根本冇資格擔任跳唱女團嘅助教。不過亦有粉絲為冼靖峰護航，認為佢喺其他方面可以幫到練習生。無論如何，呢場助教爭議已經為節目增添唔少火藥味。
網民三大線索互相對照 激辯最終名單
消息曝光之後，網民紛紛將三大線索互相對照，試圖拼湊出最準確嘅出道名單。綜合各方資訊，目前最多人認同嘅版本係：鄧凱文、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯，加上廖慧儀或莊子璇其中一位。有網民表示「IG片最直接，入面嗰7個人一定有6個係最終成員」，亦有人認為「贊助商合照最準確，始終金主講嘢最有份量」。更有網民笑言「TVB保密功夫真係零分」、「未播就知結果仲有咩好睇」，但亦有人反駁「可能係節目組故意放風製造話題」。無論真相如何，《魔音女團》今晚首播，答案好快就會揭曉。