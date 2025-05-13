魯振順否認被《中年好聲音》搶job 呻藝員大會發言3分鐘即被高層叫收聲

67歲魯振順1979年透過藝訓班入行，並曾於1983年及1996年兩度離巢TVB，直至1998年第三度「返娘家」後就維持賓主關係至今。雖然魯振順向來出演劇集閒角，但係亦憑精湛演技被譽為「綠葉王」。繼早前有傳佢於TVB藝員交流會上大控訴後，最近現身電台節目台《星光背後》嘅魯振順就重提事件真相，以及當年輕生一事……