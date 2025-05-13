魯振順否認被《中年好聲音》搶job 呻藝員大會發言3分鐘即被高層叫收聲
魯振順呻發言3分鐘即被叫收聲
談及早前的藝員大會，魯振順否認曾控訴被《中年好聲音》搶job，「邊有咁誇張，我只係話佢哋商演平靚正，大家都變咗廉價勞工，唔止我，肥媽都咁講啦。」他澄清發言約3分多鐘已被高層曾勵珍叫收聲，就連他最不滿公司近年要藝員「還騷」的政策、導致山頭文化的重點，亦沒有機會分享：「話我講10分鐘係無可能，因為帶返我入去嘅珍姐開聲：『魯振順，知啦，你收聲啦，你嘅戲好我先留你咋。』佢咁講，我仲唔收聲咩。」
不過魯振順不擔心會上發言影響續約，「我當時都咁講，我年紀大，就當我恃老賣老，我哋騷錢少，係有啲唔公平。我仲未講公司要我哋『還騷』，已經畀人攞走咗個咪。續約都無得話擔唔擔心，泱泱大國，就等如《哪吒2》嘅天庭，鍾意點就點。點解我要講出嚟？係因為好多人仲打緊份工，（公司）係咪可以考慮調返高啲人工呢？唔係要我哋自己走去搲騷，咁會好易產生山頭文化。」
魯振順重提2次錯失男主角機會
回望半生，魯振順坦言人生首兩次打擊也跟錯失男主角機會有關。「人生第一個打擊係電影《邊緣人》，導演章國明最初搵我，仲叫我去練大隻，但最後因為艾迪係某啲人契仔所以被換角。」第二次則是1983年周潤發與梁朝偉合作的劇集《北斗雙雄》，最初卡士原是魯振順夥拍發哥，「《北斗雙雄》我已經試咗戲，監製仲叫我練咗三個月瑜伽。去到第一日開工，導演先話我個角色變咗。」並先後被艾迪及梁朝偉取代機會，魯振順並沒對二人埋怨：「偉仔低我兩屆，同佢唔熟。我同任何人都咁講，艾迪同偉仔做到嘅效果，換咗我魯振順未必有呢個成績呢。但對於當時我作為一個新人來講，係好大打擊，你畀咗希望我又打沉我。」
魯振順自爆輕生與前女友有關
魯振順1996年首次回巢，憑「東方不敗」一角獲金庸點讚，成為其代表作。不過，他亦因此長期遭人誤解他的性取向，「大把人懷疑我，阿媽都懷疑過我啦，唔通我逐個解釋？我講畀你聽，我第一個女人老過我，佢大我7年。嗰時佢肥咗，瞞住我走咗去深圳墮胎。當時我好戇居又笨，如果佢留返個BB仔，我個仔今年40歲喇。」
魯振順坦言1987年割腕自殺的原因亦與這位女朋友分手有關：「係其中一個因素，之前因為幫堂姊拍電影《天王巨星》爭人200萬，無顏面見屋企人。當時我希望有家庭，但嗰位女士突然又話同我唔啱，咁你又同我7年？你玩我呀！另外，發覺呢行好身不由己，當時簽咗亞視，嗰齣劇《香港情》我得5集，但拍好耐。等一個演員甄楚倩，等6個鐘！到拍完以為脫苦海，當晚我飲大咗，又突然收電話要第二日補拍一個鏡頭，我就答我死咗喇！」自殺獲救後，魯振順稱交往過一個四川來港的女友；然後1989至1995年往台灣發展，亦有過一段異地戀；及至1995年回港照顧年邁母親至她2017年辭世，他的真命天女，即現在的伴侶Julie才於2019年出現。至於為何曾計劃2022年結婚最後又取消，魯振順說：「最初因為疫情，好在仲未畀幾十萬訂金。其次我哋無仔女，無需一紙婚書，都唔會齋註冊啦。佢又有錢我又有錢，費事煩，費事覺得我謀佢或者佢謀我。」
67歲魯振順激動呻《中年好聲音》後登台機會大減 不滿TVB冇保障兼狂被cut show
TVB早前宣布2024年下半年業績扭虧為盈，錄得5300萬元溢利，主席許濤更預計2025年公司有望全面轉虧為盈，並強調需上下齊心達成目標。上周四（27日），許濤召集近百名藝人返回公司開會，旨在聽取意見，營造團結氛圍。然而，會議中入行47年嘅67歲嘅資深綠葉演員魯振順（盧sir）就激動表示被cut show，更直言不滿TVB冇保障……
魯振順激動呻狂被cut show
據知情人士透露，當日會議氣氛原本和諧正向，但67歲的魯振順在向許濤表達意見時情緒激動，發言長達十分鐘以上。他直指近年因節目頻頻cut show，導致收入大幅減少，甚至坦言「全職洗碗隨時仲多過我份糧」。
魯振順事後向媒體證實，他確有出席會議並提出訴求，並表示：「希望得到公平同應有嘅對待」。魯振順稱明白公司有艱難時刻，但自己亦需要交租以及過正常生活：「我都要生存」。他更提到，自己曾被「hold期」拍劇，卻因劇本改動角色被刪，結果空等無工開，收入無保障。
TVB早前高調宣布加薪竟被爆實則係減薪
值得一提的是，TVB早前曾宣布為員工加薪，當時被視為振奮人心的好消息。然而，隨後卻有傳媒爆料指部分藝人及員工實際上遭遇減薪，引發外界議論。如今魯振順公開訴苦，更令人關注TVB內部薪酬政策的真實情況。他在會議中亦不忘為「綠葉」發聲，認為公司應珍惜資深演員：「好話唔好聽，走下又一個，再唔珍惜真係無架啦。」更表示見到後生演員要扮老人家嘅情況，直言不解為何唔選擇老一輩演員出任角色。
魯振順自爆《中年好聲音》後冇乜機會登台
雖然言辭中帶有怨氣，但魯振順就強調「做生不如做熟」，並直言重新開始要建立好多嘢，而且自己亦有一定年紀，因此「點解唔留喺熟悉嘅地方」，兼表示無論咩角色，佢都一定會做到同做好。魯振順仲透露，自從《中年好聲音》後，登台機會減少，幸好有儲蓄支撐，未需兼職度日，但仍希望公司能保障員工應有利益：「我都要交租、養家，希望公司畀返公平嘅待遇。」
當日會議除許濤外，還有執行董事曾勵珍、助理總經理樂易玲及77工作室總監鍾澍佳等人出席，唯獨總經理曾志偉缺席。魯振順的合約即將到期，目前正與公司商討續約細節，其言論無疑為TVB管理層敲響警鐘。