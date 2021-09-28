《魷魚遊戲》港版人選 譚俊彥 炎明熹還原度100% 網民票選11位神還原角色

近日韓劇《魷魚遊戲》熱播中，在網上討論度極高，在香港掀起追劇潮，主角李政宰被網民指激似譚俊彥，更指劇中「一二三木頭人」巨型娃娃無論髮型定表情同炎明熹餅印一樣﹗有網民在討論區中發起推出港版《魷魚遊戲》人選，除了譚俊彥和炎明熹神還原角色外，更選出11位港星擔任當中角色﹗

文：東方新地｜圖：Netflix截圖