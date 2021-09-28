《魷魚遊戲》港版人選 譚俊彥 炎明熹還原度100% 網民票選11位神還原角色
文：東方新地｜圖：Netflix截圖
《魷魚遊戲》「成奇勳」 李政宰 VS 譚俊彥
近日網民發起開拍港版《魷魚遊戲》並列出一系列心水角色人選， 無論樣貌及聲線都跟主角李政宰演的編號456「成奇勳」極相似的譚俊彥演出最合適不過，網民指李政宰造型與譚俊彥在《失億24小時》中極為相似。
一二三木頭人 VS 炎明熹
炎明熹被指同《魷魚遊戲》第一關卡的「一二三木頭人」嘅AI巨型娃娃無論齊蔭髮型、眼神及冷酷表情一樣，被指最適合演木頭人，炎明熹表示唔介意，還表示都覺得自己的齊蔭及眼睛都同木頭人好似﹗更指若開拍港版不介意演出，表示珍惜每個演出機會，樂意接受挑戰﹗
「曹尚佑」朴海秀 VS 林家棟
由朴海秀飾演編號218 「曹尚佑」，「曹尚佑」是李政宰的後輩，畢業於名牌大學加入大公司後，卻因投資失利而虧空公款致欠下巨債，故決心參賽﹗當中有網民建議由林家棟飾演，原因是林家棟同「曹尚佑」撞樣撞到嘭嘭聲﹗更認為林家棟能勝任奸險的角色﹗
脫北者「姜曉」鄭好娟 VS 談善言
鄭好娟（又譯鄭浩妍）演的67號脫北者「姜曉」一角，網民提議由談善言擔演，因為談善言有種獨特氣質，同「姜曉」都係cool cool哋，有一股神秘莫測的感覺﹗
「黃俊昊」魏河俊 VS 盧鎮業
重案組刑警「黃俊昊」由魏河俊飾演，為人正直，為了找尋哥哥「黃仁昊」下落才參與遊戲，網民推舉港版應由同樣是單眼皮的盧鎮業（小野）演出。
「地鐵西裝友」孔劉 VS 張松枝
飾演地鐵西裝友的孔劉，在劇中連名字都冇，孔劉出現搵李政宰玩遊戲，只要李政宰贏一次便給他十萬韓元﹗這個角色當然由向有「港版孔劉」之稱的張松枝飾演﹗同時亦有網民指趙永洪某一些角度都幾似孔劉，加上同樣是演技派，亦是網民心水人選﹗
「黃仁昊」李炳憲 VS 歐瑞偉
由李炳憲飾演的遊戲負責人「黃仁昊」，網民提議由綠葉王歐瑞偉擔演，因為無論氣質及演技都能勝任此重要角色﹗
「韓美人」金周玲 VS 吳綺莉
由金周玲飾演的編號12號「韓美女」在劇中佔戲份極重，網民指吳綺莉在外型及樣貌都好神似，加上吳綺莉在《太平紋身店》中的演技受到肯定，相信她能駕馭這個角色﹗同時亦有網民指「韓美人」應該由馬海倫飾演，因為馬海倫能演活「韓美人」的潑辣感覺﹗
「張德秀」許成泰 VS 古明華
許成泰飾演的101號「張德秀」，「張德秀」在劇中橫行霸道兼具霸氣，網民指應由夠晒霸氣的洪金寶來演最適合，不過大哥甚少演出幕前，故有網民指古明華同「張德秀」好似樣，應該由佢來演﹗
吳一男 VS 陳勉良
編號001的老伯伯「吳一男」，因患有腦瘤在遊戲中被視為弱者，但每每在關鍵時刻都能給予建設性意見，是劇中相當重要角色，網民提議由資深演員陳勉良飾演﹗
阿里 VS 陳振華
阿里（Anupam Tripathi飾）是來自巴基斯坦的非法勞工，為生活費而參加遊戲，網民建議由印裔演員陳振華，完全100% 還原角色。