《魷魚遊戲3》10大唔合理情節盤點 成奇勳無理黑化仲有一角色被封「全劇最冇用」
1. 成奇勳追殺姜大虎
有網民指出，主角成奇勳（456號，由李政宰飾）一向以「大愛」形象示人，強調人性與救贖，但劇中卻突然殺死患有恐慌症、於革命關頭臨陣退縮的姜大虎（姜河那飾），令不少觀眾感到錯愕。雖然大虎在關鍵時刻表現怯懦，但他始終稱不上是十惡不赦的大反派。此外，劇情亦未有充分鋪墊他從「救人」到「殺人」的心路歷程，情感轉折顯得生硬突兀，觀眾普遍認為這個決定更像是為推動劇情而強行安排，欠缺說服力。
2.「空中魷魚遊戲」333號、主角IQ變負100
在最後一關「空中魷魚遊戲」的第二階段中，規則本應容許參賽者透過合作方式避免傷亡，但李名器（333號）卻因自私與猜忌，選擇將100號推落高塔，結果觸發連鎖效應。而作為主角的成奇勳，竟未有嘗試阻止事態發展或引導眾人合作，反而任由情緒牽動行動，間接令局勢失控。觀眾質疑，李名器與成奇勳在過往多次危機中均展現出冷靜分析的能力，但在關鍵時刻卻突然「集體斷線」，理智盡失，令人難以信服。
3. 張金子為「識咗幾日嘅大肚婆」殺親生仔
張金子在劇中被塑造成一位充滿母性與同理心的角色，與金純熙之間的關係亦確實展現出動人一面。然而，她最終為了一位僅相識數日的孕婦，選擇犧牲自己的親生兒子，實在令人難以理解。更甚的是，劇情並未深入描繪張金子與金純熙之間的情感連結，觀眾所見僅是幾場短暫互動，缺乏足夠鋪墊去支撐如此重大的決定。
4. 222號生仔過程超離地
金純熙（222號）在《魷魚遊戲3》中的分娩情節無疑成為備受爭議的橋段。劇中卻描繪金純熙在極端壓力下，僅僅數分鐘內便順利產子，不僅過程過於順利，甚至連血跡或混亂場面都完全省略，顯得過分理想化。
5. 參賽者吸毒 主辦竟不阻止
敏修因吸食薩諾斯（T.O.P飾）遺留的毒品而出現戒斷症狀及幻覺，明顯影響其在遊戲中的表現。事實上，在前兩季中，主辦方對任何違規行為（如偷食、作弊）都會即時作出處罰，甚至不惜以處決方式維持遊戲的絕對公正。對比之下，今季卻對敏修的行為視若無睹，劇情中亦未見任何干預或懲戒的跡象，與過往設定背道而馳。
6. 賢珠死法難以接受
賢珠在《魷魚遊戲3》中一向以勇敢果斷、武力高強見稱，多次為保護金純熙與張金子挺身而出，展現強烈決心與戰鬥力。然而，她卻在關鍵時刻突然因「武力下降」被李名器偷襲致死，令觀眾摸不著頭腦。劇情對這個轉折毫無鋪墊，亦與賢珠一貫形象不符，令人質疑是否純粹為製造衝擊而犧牲角色，顯得突兀又失真。
7. 死狀永遠都係後腦出血
《魷魚遊戲3》中設有多個殘忍遊戲，例如捉迷藏、高空跳繩、空中魷魚遊戲等，每一關都危機四伏。然而，不少網民發現，無論參賽者如何死亡，幾乎每次都是後腦出血離場，似乎成為統一的「死法模板」。甚至有觀眾指出，222號從高空墮下時，「死狀」異常優雅，令整個畫面超出戲，瞬間破壞緊張氣氛。
8. 部隊長突然聽電話不合情理
《魷魚遊戲3》中的姜霞身為脫北者兼粉紅守衛，武力值與決心俱備。在與部隊長的生死對決中，本應是一場緊張激烈的對峙，卻突然因對方電話響起而中斷戰鬥，令人錯愕。作為訓練有素的守衛領袖，部隊長竟在關鍵時刻分神，完全不合情理，亦嚴重違背其角色的專業與警覺性。
9. 畫家無獎金但成功醫好女兒
朴璟碩（246號，李陣郁飾）作為一名為救女兒參加遊戲的窮畫家，其動機十分明確。然而，《魷魚遊戲3》結局卻突然交代女兒病情已好轉，卻無解釋他並未贏得獎金的情況下，醫療費從何而來。整個過程毫無鋪陳，亦無任何合理交代，情節令人摸不著頭腦。
10. 刑警黃俊昊被封「全劇最冇用角色」
黃俊昊（魏嘏雋飾）作為追查魷魚遊戲的刑警，第三季終於潛入島上，對手卻是由黃仁昊（李炳憲飾）領導的高度武裝組織。最終戰中，黃仁昊更引爆炸彈，意圖毀滅所有證據。在如此混亂危險的情況下，黃俊昊竟仍大膽呼叫支援，甚至試圖聯絡海警，行為顯得過於冒進，不符合一名刑警在絕境中的應變邏輯，令劇情顯得理想化又失真。
去到結尾更令人吐血的是，黃俊昊結果最後抱走一個小孩兼得到456億，只喊了一句大哥就結束了，可算是「全劇最冇用角色」！難怪網友笑指：「他真的是不勞而穫的代表」。