晚吹｜女歌手鹽焗雞自爆患邊緣性人格障礙 作風性感大膽 學歷背景猛料

最新一集《晚吹 -怨女俱樂部》的嘉賓為女歌手「鹽焗雞」，她在節目中自揭童年性侵的陰霾令她患上邊緣性人格障礙，這個心理創傷徹底改變了她對愛情和性的認知。她坦言自己「只懂有性無愛」，並將這些複雜的情感經歷轉化成歌曲創作，放上網絡平台與大眾分享。這些原本只是個人情感宣洩的作品，竟然大受歡迎並引起廣泛討論，最終讓她從「地下」歌手搖身一變，成為主流樂壇頒獎禮的入圍者！