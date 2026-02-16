晚吹｜女歌手鹽焗雞自爆患邊緣性人格障礙 作風性感大膽 學歷背景猛料
鹽焗雞身份成謎 街頭歌手變頒獎禮入圍者
根據網上資料和訪談，「鹽焗雞」（$alty Chick）約於2020至2021年開始使用這個充滿話題性的藝名，但一直保持神秘感，從未透露真實姓名。她曾在訪談中強調：「鹽焗雞是我一個假身份，但是有我最真摯的疑惑與情緒漩渦，不過太過真實的我很可能是血淋淋的，令人受不住的，距離太近對大家都不好。」這位曾經的街頭busking歌手，如今竟能躋身新城勁爆頒獎禮入圍名單，實在令人刮目相看。
歐洲留學經歷塑造創作風格 多國戀愛成歌詞靈感
「鹽焗雞」曾透露自己在歐洲留學多年，旅居英國、意大利、立陶宛等地，更曾在英國做上班族。這些豐富的海外經歷和多位外國男友的戀愛體驗，成為她創作的重要靈感來源。她在2021年的Instagram帖文中更直白地寫道：「鹽焗雞嘅誕生係廁所，兩年半前覺得條仔真係太悶，所以沖涼嘅時候就喺度X唱。我唔要男人只係需要X，一出嚟頭都未吹即刻錄咗首歌。」這種毫不掩飾的創作態度，正是她吸引樂迷的關鍵所在。
邊緣性人格障礙患者 音樂成為療癒工具
更令人意外的是，「鹽焗雞」曾在Instagram上透露，自己在21歲時診斷出患有邊緣性人格障礙，而音樂正是她的療法，靠唱歌舒緩情緒。被YouTube平台「Pizzy Talk」標籤為「香港fxxk girl emo rap開山祖師」的她，表示一開始只當唱歌是紀錄生活的方法，後來在IG分享後竟吸引到粉絲關注。她也曾因精神狀態問題服用抗抑鬱藥，寫不到歌，更一度想過收山，但後來調整到與「鹽焗雞」這個角色和平共處。
4張EP作品風格大膽 參加Clockenflap音樂節
要說她是非主流中的主流也不為過，事關她從2021年開始，已產出《Sorry I’m a Fxxk Girl》、《十個陌生的熟人》、《使人生change雞湯》、《短暫的永恆 live》4張EP，單曲《我唔要男人只係需要X》、《今晚好想好想打俾你》、《阿姐今年已經30歲（feat. Gwenji）》、《只係X後生》等作品，均以極度直白露骨的歌詞表達女性情慾狀態。她更曾參加2024年Clockenflap音樂節，證明其音樂實力獲得業界認可。