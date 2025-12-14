中年好聲音4｜「鹿七伯」是誰？唱《浮誇》挑戰唱功表現引網友估真身

今晚8點《中年好聲音4》第4集將播出TVB藝人賽區蒙面對決，其中代號「鹿七伯」的神秘男藝人選唱陳奕迅經典作品《浮誇》，高難度歌曲挑戰令網民紛紛猜測其真實身份。這位戴上鹿頭面具的參賽者能否憑藉唱功征服評審，成為今晚最大看點。