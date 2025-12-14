中年好聲音4｜「鹿七伯」是誰？唱《浮誇》挑戰唱功表現引網友估真身
今晚8點《中年好聲音4》第4集將播出TVB藝人賽區蒙面對決，其中代號「鹿七伯」的神秘男藝人選唱陳奕迅經典作品《浮誇》，高難度歌曲挑戰令網民紛紛猜測其真實身份。這位戴上鹿頭面具的參賽者能否憑藉唱功征服評審，成為今晚最大看點。
「鹿七伯」挑戰《浮誇》引熱議
代號「鹿七伯」的TVB男藝人今晚將在蒙面狀態下演唱陳奕迅的代表作《浮誇》，這首歌曲以其複雜的情感層次和高超的演唱技巧要求聞名，對任何歌手都是極大挑戰。由於參賽者需要戴上動物面具並經過變聲處理，觀眾只能透過純粹的歌聲來判斷其實力，令身份猜測變得更加困難。網民已開始在社交平台熱烈討論，紛紛根據聲線特質和演唱風格推測「鹿七伯」的真實身份。
《中年好聲音4》首設TVB藝人蒙面賽制
今屆《中年好聲音4》特別增設TVB藝人賽區，並融入蒙面歌手元素增加神秘感。製作組安排10位TVB藝人戴上動物面具參賽，所有訪問對話都經過變聲處理，只有在淘汰時刻才會揭露真實身份。賽制採用「盲選」模式，參賽者需純粹憑歌聲吸引評審按燈，獲得0至1燈者即時淘汰，2至4燈選手進入等候區等待翻盤機會，5燈選手可直接晉級下一輪。這種全新賽制令每位藝人的身份都成為謎團，直到成功晉級或被淘汰為止。
TVB高層回應藝人參賽安排
TVB製作團隊表示，「藝人賽區的設立是希望為觀眾帶來不同的觀賞體驗，讓大家純粹欣賞歌聲而非外表或既有印象。」製作組強調蒙面設計能讓藝人放下包袱，全情投入演唱，同時為節目增添更多懸念和話題性。電視台相信這種創新嘗試能為傳統歌唱比賽注入新元素，提升節目的娛樂價值和討論熱度。
網民熱烈猜測參賽藝人身份
節目預告片段播出後，網民已在各大社交平台展開激烈討論，紛紛分析每位蒙面參賽者的可能身份。有網民留言「鹿七伯個聲好熟悉，應該係經常唱歌嘅藝人」，亦有人認為「選《浮誇》呢首歌證明佢對自己唱功好有信心」。部分觀眾更仔細研究參賽者的身形和台風，希望從細節中找出蛛絲馬跡。討論熱度持續上升，令今晚的播出更加令人期待。
今晚其他參賽者及演出歌曲：
- 「唐伯虎」：《愛得太遲》（原唱：古巨基）
- 「馬騮精」：《烈焰紅唇》（原唱：梅艷芳）
- 「貓女郎」：《我本人》（原唱：吳雨霏）
- 「白羊君」：《你是我的眼》（原唱：蕭煌奇）
- 「白眉鷹王」：《嘉賓》（原唱：張遠）
- 「獅子王」：《誰來愛我》（原唱：容祖兒）
- 「企鵝人」：《Touch》（原唱：古巨基）
- 「熊貓寶寶」：《為何他會離開你》（原唱：林憶蓮）
- 「樹熊公子」：《怎麼捨得你》（原唱：張學友）
