內地短劇一胎生99個勁離地 超荒誕劇情男主自嘲完後火速被下架
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內地網絡短劇近年十分盛行，不過早前短劇《麒麟送子天降喜福》就引起極大迴響！皆因該劇竟然有一胎生99個嘅離譜劇情，雖然劇集現時已經被下架，但係網上就流傳唔少該劇男主角對劇情嘅自嘲，兼透露決定接拍嘅原因……
內地短劇超離譜劇情震驚網民
《麒麟送子天降喜福》講述女主角與皇帝一夜情後懷上「龍種」，臨盆時更一胎生下99個兒子，劇情超離地之餘，亦被網民鬧爆毫無常識可言：「其實係咪產卵」、「有腦都知係無可能啦！」、「最勉強也要3胞胎33年」、「《十兄弟》威力加強版？」
除咗一胎生99個引起熱議外，劇中嘅99個「新生兒」更被包好兼疊起擺放，搞到唔少人都直言以為疊起嘅係肥牛卷，認真離譜！
男主角直播自嘲兼透露接拍原因
對於網上極大迴響，該劇嘅男主角王宇威就曾在直播中自嘲：「癲是癲了點，就是大家不要帶腦子看就行了。」隨後更透露接拍原因：「都怪我經紀人，我經紀人跟我說這個戲一定會大爆，然後讓我接」，並表示：「確實沒有看劇本就接了這部戲」。
離譜劇情火速遭下架
《麒麟送子天降喜福》隨後更火速被下架，不過超離譜劇情在網上被瘋傳後已經引來唔少點擊，在該劇被下架時，更已經累積4,430萬觀看次數。
而該劇嘅導演亦在社交平台發文回應，笑稱：「99個娃來了，拍的時候我已經感覺自己瘋狂了！有事找編劇，編劇寫的，哈哈！」不過佢卸膊嘅嚴亂就被唔少網民炮轟：「這個導演一點擔當都沒有，羞辱了導演這兩個字」、「拍的時候個個都沒感想，有事了大家一起甩鍋？」、「這個導演就是在推脫責任，編劇有多大權力？」
撰文：東方新地圖片來源：微博圖片、微博@王宇威Vic、微博@方楚彤、小紅書@導演劉晗晗、小紅書圖片資料或影片來源：原文刊於新假期