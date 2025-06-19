內地短劇一胎生99個勁離地 超荒誕劇情男主自嘲完後火速被下架

內地網絡短劇近年十分盛行，不過早前短劇《麒麟送子天降喜福》就引起極大迴響！皆因該劇竟然有一胎生99個嘅離譜劇情，雖然劇集現時已經被下架，但係網上就流傳唔少該劇男主角對劇情嘅自嘲，兼透露決定接拍嘅原因……