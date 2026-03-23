夜王｜麗英曬破億合照 與黃子華鄭秀文神似一家三口 網民揭「唔比結衣下海」真相
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麗英在社交平台分享與黃子華、鄭秀文的合照，慶祝電影《夜王》票房突破一億，卻意外引發網民熱烈討論。三人在照片中的親密互動和相似神態，讓不少觀眾聯想到一家三口的溫馨畫面，更有網民開玩笑指這解釋了為何劇中歡哥千方百計不讓結衣下海的原因。這張看似普通的慶祝合照，竟然成為網民二次創作的靈感來源。
麗英曬合照慶祝《夜王》破億票房
麗英在個人社交平台上載與黃子華、鄭秀文的合照，並留言表示「恭喜《夜王》衝破一億票房，由拍攝日去到今日，可以見證呢個神奇時刻真係好開心！多謝所有入戲院支持夜王嘅朋友！真係要講句ありがとうございます！」照片中三人笑容燦爛，氣氛融洽，麗英更用日文表達謝意，呼應她在電影中的角色特色。這張合照迅速在網上流傳，引起大量網民關注和討論。
網民熱議三人神似一家三口
合照發布後，網民紛紛留言表示三人的合照「好似阿爸阿媽湊住個小朋友」，更有人直言「第一張有啲一家三口feel」。不少網民開始發揮創意，將電影劇情與現實聯想，有人留言「破咗一億先發現，原來結衣係歡哥同V姐個女，依家明白點解歡哥千方百計唔比結衣下海」。這個有趣的聯想迅速獲得大量網民認同，相關留言獲得數百個讚好。部分網民更進一步發揮想像力，提到「睇電影嗰陣以為係土地個私生女，今日發現喺土地保護歡哥同v姐個女」，將劇情延伸得更加豐富。
黃子華鄭秀文《夜王》票房亮眼表現
賀歲片《夜王》自上映以來票房表現優異，截至目前已突破一億港元大關，成為近期最受歡迎的本地電影之一。電影中黃子華飾演的歡哥和鄭秀文飾演的V姐都有出色演出，而麗英飾演的結衣雖然戲份不多，但憑藉突出的表現和搞笑橋段成功搶鏡。麗英在片中作為東日秘密武器「侍應」，經常爆出日文對白，加上爭取「下海」的情節，為電影增添不少笑料。這次票房破億的成績，也證明了本地電影的實力和觀眾對優質作品的支持。
網民創意留言引發更多討論
除了討論三人的相似度外，網民的創意留言也成為焦點。有人提議「續集，麗英可講幾個雪櫃冷笑話」，也有人開玩笑說「夜王2既劇透」，將合照視為續集的預告。更有網民運用人工智能分析，聲稱「呢三個人啲眼耳口鼻相似度達7成」。
圖片來源：麗英IG、《夜王》海報、《夜王》Facebook、《夜王》、IG@edkofilmsltd資料或影片來源：原文刊於新假期