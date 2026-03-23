夜王｜麗英曬破億合照 與黃子華鄭秀文神似一家三口 網民揭「唔比結衣下海」真相

麗英在社交平台分享與黃子華、鄭秀文的合照，慶祝電影《夜王》票房突破一億，卻意外引發網民熱烈討論。三人在照片中的親密互動和相似神態，讓不少觀眾聯想到一家三口的溫馨畫面，更有網民開玩笑指這解釋了為何劇中歡哥千方百計不讓結衣下海的原因。這張看似普通的慶祝合照，竟然成為網民二次創作的靈感來源。