50歲麥家琪登台片瘋傳！超貼身裙盡現S形曲線 網民震驚：完全唔似三子之母！

現年50歲的昔日性感女星麥家琪，近年雖然已淡出幕前，但一舉一動依然備受關注。近日網上瘋傳一段她為晚宴登台的影片，片中她身穿超貼身連身裙，大騷依然玲瓏浮凸的S形曲線，加上勁歌熱舞令全場氣氛高漲，火辣狀態與當年全盛時期無異，完全看不出已是三子之母，到底她是如何保養的？