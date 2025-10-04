50歲麥家琪登台片瘋傳！超貼身裙盡現S形曲線 網民震驚：完全唔似三子之母！
現年50歲的昔日性感女星麥家琪，近年雖然已淡出幕前，但一舉一動依然備受關注。近日網上瘋傳一段她為晚宴登台的影片，片中她身穿超貼身連身裙，大騷依然玲瓏浮凸的S形曲線，加上勁歌熱舞令全場氣氛高漲，火辣狀態與當年全盛時期無異，完全看不出已是三子之母，到底她是如何保養的？
麥家琪貼身裙登台 勁歌熱舞High爆全場
在內地傳媒人分享的影片中，麥家琪以一襲貼身連身裙現身舞台，完美勾勒出零贅肉的火辣身材，曲線畢露。她在台上獻唱時更施展渾身解數，配合節拍扭動身體，活力四射，將現場氣氛推至最高點。不少網民驚嘆，當年那個狂野不羈的麥家琪彷彿重現眼前，其驚人狀態完全不像一位年屆半百、育有三名子女的媽媽，保養功力實在令人佩服。
麥家琪百變形象 分享樸素農婦生活
雖然在舞台上光芒四射，但私底下的麥家琪近年卻熱衷於在內地社交平台分享截然不同的田園生活。她不時上載影片，展現自己樸素的一面，例如早前就有一段影片記錄她親自落田割禾，只見她將秀髮紮起，以一身農婦打扮示人，與舞台上的性感形象形成極大反差。這種百變且貼地的形象，讓她成功吸引了不少粉絲，展現出多樣化的魅力。
回顧麥家琪17歲選港姐 因裸照風波退選
麥家琪的演藝之路始於1993年，當年她以17歲之齡參選香港小姐，憑著出眾外貌一度成為熱門人選。可惜，後來被爆出曾於15歲時拍攝裸照，引起軒然大波，最終無緣晉級。加入娛樂圈後，麥家琪索性貫徹性感不羈的形象，曾在電影《龍虎砵蘭街》中剃光頭演出，更在《偷窺無罪》中挑戰全裸上陣，作風極為大膽。直至2006年與大律師王國豪結婚後，她才逐漸淡出幕前，專心相夫教子。
網民一面倒激讚 「狀態完全贏晒同齡層」
這次登台影片曝光後，隨即引來網民熱烈討論，大部分留言都對麥家琪的狀態讚不絕口，紛紛表示震驚。有網民大讚：「50歲但個樣好似30果時， 勁啊」、「成五十歲，仲生咗三個，keep得超掂👍🏻👍🏻👍🏻」。更有網民認為她保養得宜，外貌自然不僵硬：「起碼塊面唔膠先」、「以審美角度 佢真係完全贏晒同齡層」。不過，亦有部分網民將焦點放在其歌喉上，直言：「有D藝人 真係唔適合唱歌的。」
