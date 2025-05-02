麥明詩產後素顏亮相狀態極佳 首公開單手抱B萌照獲讚可愛！

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現年33歲的「十優港姐」麥明詩（Louisa）去年更與機師丈夫盛勁為（Keith）步入婚姻殿堂，並迅速迎來愛的結晶，組成幸福三人家庭。近日，她在社交平台首度公開與初生寶寶的合照，素顏出鏡的她散發自然美與溫柔母愛，瞬間成為網友熱議焦點！

麥明詩 坐月 出院照由傳統手抱嬰兒變成Car Seat盛載，盛勁為一手拖太太一手挽住BB，初為人父好有擔帶。（圖片來源：IG@louisa_mak）
出院照由傳統手抱嬰兒變成Car Seat盛載，盛勁為一手拖太太一手挽住BB，初為人父好有擔帶。（圖片來源：IG@louisa_mak）

素顏麥明詩坐月出關 3字透露產後狀態 網民大讚BB好可愛

麥明詩在坐月期間，連日來都發帖感謝各大品牌贈送給她的禮物及BB用品。 近日，這位新手媽媽宣布出關，她在其Instagram故事上傳了一張與新生兒的自拍照，並以「It gets better」透露產後狀態。

麥明詩 坐月 （圖片來源：Facebook@麥明詩 Louisa Mak）
（圖片來源：Facebook@麥明詩 Louisa Mak）

照片中，看到素顏麥明詩梳著丸子頭，穿著簡單的黑色T恤，一手拿手機自拍，另一手則熟練地抱著她的寶寶。

她的臉上沒有化妝，素顏上陣的她肌膚白皙透亮，笑容滿足，完全可以感受到一位新手媽媽的幸福與自豪。Louisa懷中的小寶寶，雖然背對鏡頭，但那小小的身軀和肉嘟嘟的小腳仔，卻意外地吸引了大家的目光。

麥明詩 坐月 麥明詩產後首現身，晒與初生BB母子照。（圖片來源：Instagram@louisa_mak）
麥明詩產後首現身，晒與初生BB母子照。（圖片來源：Instagram@louisa_mak）

新手爸爸盛勁為首發BB照

此外，老公盛勁為昨天（5月1日）也有分享BB照片，相中看到他正忙於湊B，樣子甚為享受，父愛滿滿。

麥明詩 坐月 （圖片來源：Instagram@keithshing_）
（圖片來源：Instagram@keithshing_）
麥明詩 坐月 （圖片來源：Instagram@keithshing_）
（圖片來源：Instagram@keithshing_）

麥明詩上月宣布誕B：爸媽會與你一起成長

麥明詩於今年3月21日在社交網宣布寶寶的誕生，並上傳了一張與丈夫盛勁為手牽手的背影照，留言道：「爸媽會與你一起成長，願你堅強勇敢，面對風雨、擁抱陽光。」

麥明詩港怡醫院生B獲5萬讚好！ 盛勁為獨家分享幫初生嬰兒沖涼畫面

麥明詩 坐月 照片公開不到半日得到逾三萬人讚好！（圖片來源：IG@louisa_mak）
照片公開不到半日得到逾三萬人讚好！（圖片來源：IG@louisa_mak）

她的母親麥何小娟早前也曾分享了一張全家福，照片中可以看到剛誕下小朋友的麥明詩抱著被墨鏡貼圖遮臉的BB，其髮量濃密，期間也有不少人都認為BB的五官與麥明詩童年時甚為相似。

麥明詩 坐月 （圖片來源：Instagram@makhosiukuen）
（圖片來源：Instagram@makhosiukuen）

麥明詩露出巨肚亮相 首提及BB名字 分享另類胎教

這位新手媽媽不僅在社交媒體上分享了她的坐月經歷，還透露自己已經完成坐月返家休養，開始了與新生命的共同生活。透過這些分享，麥明詩不僅展現了她作為母親的柔情與堅強，也讓外界感受到了一家人的溫馨與幸福。

麥明詩 坐月 （圖片來源：Facebook@麥明詩 Louisa Mak）
（圖片來源：Facebook@麥明詩 Louisa Mak）

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圖片來源：IG@louisa_mak、Facebook@麥明詩 Louisa Mak、Instagram@louisa_mak、Instagram@keithshing_、Instagram@makhosiukuen資料或影片來源：原文刊於新假期

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