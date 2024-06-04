麥明詩馬爾代夫蜜月相曝光靚股重出江湖 獲網民激讚！
廣告
麥明詩在3月與盛勁為（Keith）舉辦婚禮，二人婚禮後經常在社交平台大曬幸福日常。日前麥明詩上傳了一段短片，大曬與老公盛勁為幸福度蜜月的片段，叫網民們都表示「好閃啊」！
麥明詩「養眼靚股」重出江湖
其中最令網民驚喜的是麥明詩的完美身材。去到馬爾代夫，麥明詩都不忘穿上比堅尼大曬身材，其中一張同盛勁為在泳池用餐的片段中，麥明詩身上零贅肉之餘，仲有好鮮明的腹肌線條，獲網民激讚！
麥明詩馬爾代夫蜜月相曝光
從麥明詩上傳到社交平台的短片中可見，二人住在水上屋，不但眼前有無敵海景，仲餐餐都有豐富的自助餐美食，叫網民們都表示非常羨慕。二人又非常甜蜜地到處玩樂，網民們都紛紛留言指：「好美的一對戀人」、「兩個都又叻又靚，天生一對」、「遇上相對的人，恭喜」等。
麥明詩蜜月Villa地址曝光 三晚住宿盛惠3萬蚊！
值得一提係，麥明詩佢哋入住Club Med馬爾代夫 Finolhu villas，每一棟Villa都有一片屬於自己的沙灘、泳池、露台和庭院，並設有管家賓客安排各式活動，三晚住宿每位HK$30,000起。
麥明詩3月完婚 洗板式開PO感謝親友
榮升人妻的麥明詩除咗喺社交網站上分享婚宴的靚相外，亦向支持自己的品牌同朋友表達感謝之情。麥明詩在帖文中寫道：「Sorry真係唔想po咁多嘢阻住大家咁，只不過真係有唔少品牌同埋朋友要多謝番。」不過仍獲不少網民留言力撐：「自己IG使咩sorry。大部份有結婚嘅女士都會明白㗎啦，嗰啲唔明嘅人由佢啦！」、「我嫌睇唔夠啊！求洗板」、「post多幾百個都得，我哋睇得不知幾開心！」
麥明詩孖老公盛勁為齊賀Ming仔
麥明詩日前在社交平台上分享了與老公盛勁為一同支持Ming仔的po，更分享多張與在場藝人的合照！而Ming在亦在帖文下留言感謝麥明詩及盛勁為：「多謝明詩照顧，仲專登親自捧幾箱酒嚟」，睇得出麥明詩十分有心！
麥明詩被串「終於結完婚」
不過就有網民在麥明詩的帖文下表示：「終於結完婚肯講下其他嘢」，暗串麥明詩近期的連環婚禮po。而麥明詩本人更以11字高EQ回應：「其實未講完結婚，唞一唞先。」點知就有網民「加把口」稱「仲未結完」，麥明詩隨後就更正對方：「結完未po完」不過該網民亦表示結婚係開心事，就算日日po都冇問題！
圖片來源：Facebook@麥明詩 Louisa Mak、IG@louisa_mak