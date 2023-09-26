麥明詩孖新歡蜜遊沖繩大曬性感照 車牌暗藏玄機Sweet到爆

自從飛甩「抽水王」林作後，麥明詩去年被踢爆與靚仔機師盛景為撻著，二人經常在社交平台暗地放閃。近日麥明詩就懶理舊愛被捲入JPEX案，同新歡齊齊蜜遊沖繩，旅行過後不但在IG大曬性感度假相，新歡盛景為都齊齊大曬跑車照片高調「示威」！