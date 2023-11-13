31歲麥明詩騷曲線身材惹已婚男星𥄫實 緊身衫舉啞鈴姿勢好吸睛！
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最近，31歲麥明詩終於公開承認與盛勁為戀情，並表達了結婚的打算，希望未來能生育四個孩子。自淡出娛圈後，麥明詩仍深受關注！昨（12日）凌晨，她在IG Story上分享了自己的健身片段，片中有位已婚男星望到實一實，竟成為大家焦點！
麥明詩緊身衫舉啞鈴騷曲線身材
片段中，麥明詩身穿緊身T恤和貼身運動褲，在教練的指導下，跪在健身椅上，俯身舉起啞鈴，展現出曲線身材。麥明詩以英文留言表示，這是對於那些因長時間使用電腦而導致肩周炎的人來說，是一個很好的運動。由於現在麥明詩是打工仔，整天面對電腦，使得她的肩頸感到酸痛。
吳業坤偷望麥明詩Big爆身材
然而，在麥明詩做運動期間，突然出現一個男子進入鏡頭，看起來像是在拿東西，然後又跑到鏡頭外。不久之後，他突然回頭凝視麥明詩正在做運動。麥明詩隨後在社交媒體上貼出了這個男子的截圖，揭示了這位男子的身份，原來是已婚男星吳業坤！麥明詩還在留言中標記了吳業坤，並寫道：「仲要撞到佢」！
曾被網友惡搞二人「秘婚」！
麥明詩在前年6月在Instagram上分享了一張與吳業坤打邊爐的合照。照片中，麥明詩身穿休閒服飾，素顏示人，與吳業坤在家中撐枱腳享用海鮮。然而，事實上，當時不僅有麥明詩和吳業坤兩人在場，她在貼文中寫道：「再見亦是朋友（餐飯還有其他很多人）」。
有趣的是，坤哥31歲生日時收獲了「十優港姐」麥明詩（Louisa）送贈的一部跑步機作禮物，但之後坤哥和麥明詩竟被網友惡搞更改了在維基的資訊，令兩人驚傳秘婚，搞到坤哥急急澄清！
麥明詩吳業坤因《誇世代》成為好友
麥明詩和吳業坤因合作TVB劇《誇世代》而成為好朋友。早些時候，吳業坤從日本的工作假期回港後，需要在酒店接受隔離，麥明詩送了一台跑步機給吳業坤解悶，展現了他們之間真摯的友誼。
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撰文：東方新地圖片來源：IG＠louisa_mak