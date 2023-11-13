31歲麥明詩騷曲線身材惹已婚男星𥄫實 緊身衫舉啞鈴姿勢好吸睛！

最近，31歲麥明詩終於公開承認與盛勁為戀情，並表達了結婚的打算，希望未來能生育四個孩子。自淡出娛圈後，麥明詩仍深受關注！昨（12日）凌晨，她在IG Story上分享了自己的健身片段，片中有位已婚男星望到實一實，竟成為大家焦點！