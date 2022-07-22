麥明詩被冒充扮可憐周圍借錢 事主醒目踢爆騙局：12萬都要問fans借？
騙徒冒充麥明詩向fans借12萬
《東張西望》報道有騙徒冒充麥明詩向fans借錢企圖行騙，節目邀請到事主劉先生現身說法。劉先生表示6月21日騙徒以虛假麥明詩Facebook帳戶與自己對話，試圖向劉生「借」15750美金（約12萬港元）作為電影許可費。假冒麥明詩向劉生盡訴心中情，扮可憐指幕後管理團隊食水深，收入拆帳只得3成，因不想再剝削想自資自立門戶。
事主醒目踢爆：麥明詩12萬都要問fans借錢？
假冒麥明詩與連日劉生先對話，表示自己父母入院等錢使，繼而又問他有冇太太或者小朋友，一講錢就叫佢「親愛的」，似乎想用溫柔香欺騙事主。不過劉生醒目，在節目中反問：「麥明詩雖然唔係特別有錢，但係屋企經濟都叫過得去，你麥明詩12萬都要問fans借錢？」事後更反客為主耍返騙徒轉頭，最後事主冇上當，騙徒就用英文鬧佢係懦夫。
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麥明詩親自回應：我唔係喺公眾平台叫搵人借錢
麥明詩得悉事件後親身回應，她表示：「之前都知自道有人冒充自己開左個page，當時有即刻向Facebook舉報，因為擔心唔知背後嘅人有咩企圖，擔心支持自己的朋友有損失。都冇辦法，因為網絡世界好多人用唔同方法行騙，希望大家警剔啲，我都係警剔啲，同埋我唔會透過公眾平台叫人借錢俾我。」
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《東張西望》報道有騙徒假冒麥明詩周圍借錢，幸而事主醒目踢爆，力保不失。
麥明詩從幕前轉文職
麥明詩（Louisa）日前在灣仔出席活動時接受傳媒訪問，表示自從做文職後，人變得更健康，異性緣有改善，更罕有地不否認正拍拖。麥明詩在活動後受訪時表示，自從淡出娛樂圈轉職商業顧問之後，有段時間好懶散，連異性緣也變差，令自己完全接受唔到，後來重拾自信後，個人開始恢復健康，更承認返工令她多了機會認識異性，以前在TVB，沒有正常方法接觸異性，但現在收工後，就可以與同事消遣，令生活圈子更多元化。她說，現在每日返工前會游水，假日則出海玩帆船。而被問及物色新男友的事，麥明詩沒有否認，只是答Keep住開心囉，還未結婚。
麥明詩為媽媽新書任校對
麥明詩又透露媽咪近日推出育兒新書，教大家輕鬆教育不做虎媽，又笑指全家人都齊心協力幫媽咪，她負責校對，爸爸擔任美術。當被問及她會否生B實踐媽媽的育兒理論時，麥明詩笑指長遠來說都想生小朋友，希望在喪失生育能力之前完成，她自己的目標生2至3個，視乎經濟能力，因現時說養育一個小朋友要600萬，她認為自己現有的能力只生到1個。
麥明詩不斷以多範疇發展 身兼兩職超充實
麥明詩不經不覺由2020年決定「淡出」娛圈的熒幕，轉行到國際著名的顧問公司麥肯錫（McKinsey）擔任商業顧問已經有兩年了。多才多藝的麥明詩表示人生之中仍然可以有著不同的嘗試，想不停的跳出自己的舒適圈，表示自己不會完全放棄幕前的演出。早前她便參與亞洲心動娛樂網劇《逐流時代》的拍攝，劇中跟黃德斌有很多感情戲。
麥明詩曾大方回應曾戀林作
過去有網友重提麥明詩與林作昔日的戀情，留言指：「同林作個傻仔扯上關係，係你一生嘅遺憾！」麥明詩竟親自回覆：「still something I don’t regret!（仍然是我不後悔的事！）」隨即引發網民熱議，紛紛留言「早走早著，遲啲瞓唔著」、「作仔唔係蠢仔，係衰格啲但幾叻計數，依家各有所得。」、「人一生好人壞人都要識吓，呢個係人生嘅學習，唔係污點！」等。有不少網友大讚麥明詩回應好友大方得體，沒有說前度半句壞話，有家教、有修養，獲得逾千名網友點讚，不過該名引發討論的網友其後疑已刪走了留言。
林作則多次消費麥明詩
林作作為麥明詩前男友，卻多次消費作為港姐冠軍的前度麥明詩，更為現任女友裕美，而在社交網發表偉論謂：「裕美真心靚過麥明詩好多，身材也更優勝。素顏顏值也絕對一流。絕非平平無奇，可謂波濤洶湧。今晚乃來當觀眾而已，難道要著到嚟選美咁嗎？」護花撐自己女友絕對是勇夫所為，不過要借踩前任麥明詩去抬舉現任則被指極無品，有傳媒問及麥明詩這事時，她就以八字回應：「唔回應，唔想中圈套！」