麥明詩被冒充扮可憐周圍借錢 事主醒目踢爆騙局：12萬都要問fans借？

麥明詩近年淡出娛樂圈轉職商業顧問，她日前出席活動表示以前在TVB，沒有正常方法接觸異性，現在收工後就可以與同事消遣生活圈子更多元化。不過今晚（7月22日）播出的《東張西望》中卻報道，有人冒充她身份行騙。