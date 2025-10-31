麥玲玲親自帶隊自資六位數拍《尋歡作樂姐姐》 與4位小花豪遊上海
麥玲玲為拍攝TVB綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》上海篇，竟然自掏腰包六位數字，當中包括機票、置裝、餐飲、租車及司機等開支。這位跨界藝人聯同何依婷、何沛珈、劉曉昆及林凱恩來到全國GDP最高的城市上海，體驗最新最潮的豪遊生活。
麥玲玲碌盡人情咭訂位米芝蓮餐廳
為了在上海拍攝最精彩的節目內容，麥玲玲坦言今次遇到前所未有的挑戰。她透露：「最難係今次拍攝嘅餐廳根本唔需要宣傳，本身已經一位難求，最少要提早半年以上訂位！」這位人緣極佳的風水師傅笑言此行幾乎「碌盡人情咭」，其中一間韓國名店甚至差點要找大使館幫忙訂位。幸好她與多間人氣餐廳的老闆相熟或有朋友投資，才能一一解鎖這些富豪名人網紅秘點。
《尋歡作樂的姐姐》自資六位數豪遊上海
約兩星期的上海拍攝期間，麥玲玲自掏腰包六位數字承擔所有開支。她解釋：「唔少餐廳埋單都要五位數字，我都唔好意思唔畀番錢餐費，又請番幫忙嘅朋友食飯，有時又『萬歲』吓，最緊要大家開心！」據知，就連宴請工作人員的慰勞宴都安排在米芝蓮餐廳，又請飲豪華特別版茅台，可見玲玲姐出手相當闊綽。
何依婷何沛珈組團體驗上海最潮玩法
這次上海之旅，麥玲玲聯同何依婷、何沛珈、劉曉昆及林凱恩一同體驗最具話題性的打卡地點。來到全國GDP最高的城市上海，她們當然要更上一層樓，歎盡富豪名人網紅秘點、長龍人氣店，更有不少隱藏版玩法等待發掘。這班姐姐將走訪上海各大熱點，感受時下最受女性歡迎的各式玩意，享受多個第一次的非凡體驗。
《尋歡作樂姐姐》
麥玲玲、何依婷、林凱恩、何沛珈、吳若希、戴祖儀、游嘉欣主持的《尋歡作樂的姐姐》。據知這班姐姐將走訪上海、深圳、廣州等地「尋歡作樂」，除了有美食和靚景，還有多不勝數的小鮮肉。宣傳片所見，吳若希、戴祖儀及游嘉欣先後被一批又一批的「爆肌小鮮肉」包圍之餘，雙方之間還有不同花款的親密接觸，包括公主抱、後環抱、多人按摩、壁咚、糖黐豆健身及波波池派對，保證尖叫指數爆燈！主打滿足觀眾的消費欲望及獵奇心態，發掘女性新興市場。
