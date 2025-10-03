麥當勞App限定｜復古變形公仔開搶 一套3款即睇3大換領方法+日期！

麥當勞粉絲注意！今日（10月3日）上午11時起，麥當勞App將推出全新限量的「復古變形公仔套裝」，消息一出即引爆網上熱話！經典角色滑嘟嘟、漢堡神偷及小飛飛將會變身成超可愛的麥當勞美食，造型精緻又充滿童年回憶。究竟要如何才能將這套人氣精品帶回家？立即看下文的換購全攻略！