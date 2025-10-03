麥當勞App限定｜復古變形公仔開搶 一套3款即睇3大換領方法+日期！
滑嘟嘟漢堡神偷變身美食勁可愛
今次推出的「復古變形公仔套裝」絕對是誠意之作，三大經典角色均可變身成他們最具代表性的美食。向來最愛奶昔的滑嘟嘟，可以巧妙地變形成一杯麥當勞飲品杯；而人如其名的漢堡神偷，當然是化身成一個經典漢堡飽；至於天生是早餐代言人的小飛飛，則會變身成早餐時段限定的脆薯餅。整套公仔造型精美，極具手感，無論是放在家中點綴，還是在辦公室陪伴工作，都必定成為焦點。
麥當勞App限定3大換購方案
想要入手這套限量精品，就要留意麥當勞App的獨家換購詳情。由10月3日上午11時起，App會員只需點擊App內指定的Banner，即可進入網上商店選購現貨或進行預購。換購方式設有三種不同方案，會員可以根據自己的積分數量靈活選擇，分別是100分加港幣$268、1,000分加港幣$228，或是以2,000分加港幣$188換購。成功購買後，會員將會收到訂單確認電郵，並可在指定取貨日起計14天內領取禮品，數量有限，售完即止。
香港麥當勞50周年展覽人氣精品
這套「復古變形公仔套裝」之所以未賣先轟動，全因它早已在早前舉辦的「香港麥當勞 i’m lovin’ it 50 週年展」中亮相，並成為場內極受歡迎的限量精品，當時已掀起一陣搶購熱潮。為了答謝廣大粉絲的熱烈支持，麥當勞決定透過App再度推出這款同款套裝，讓上次錯過了的粉絲們有機會彌補遺憾，將心頭好帶回家中收藏，機會絕對難得。
會員儲積分 獎勵優惠
麥當勞 App 的儲分功能讓會員邊食邊儲分，無論透過麥當勞 App、櫃檯,或經自助點餐機點餐時選購美食，每消費$1 即賺 1 分!麥當勞 App 會員由同日起亦可專享多款限時會員積分獎賞,包括以 300 分換領超值套餐減$10 現金券或以 100 分換領限時「$45 麥樂雞及脆香雞翼組合」等。
粉絲洗版留言：童年回憶返晒嚟
自麥當勞公布換購消息後，網上討論區及社交平台隨即被瘋狂洗版，不少粉絲都表示極度期待。網民紛紛留言表示：「童年回憶返晒嚟！一定要儲齊一套！」、「個漢堡神偷變漢堡好得意，準備好積分開搶！」等不及的粉絲們已經磨拳擦掌。全套三款的限量復古變形公仔套裝造型精美又極具手感，一於把握入手機會！