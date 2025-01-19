麥美恩行紅地毯胸口發紅惹關注 緋聞男友企隔離 網民猜測1原因
麥美恩胸口發紅惹網民關注
麥美恩曾在《2023香港小姐競選》總決賽時，心口上的紅疹，網民話睇落都覺得痕！今日行地毯時，麥美恩胸口再次發紅，相信係見到緋聞男友許文軒今年有機會角逐最佳男主持，網民猜測可能係心情太興奮！
麥美恩受訪時，仲非常鬼馬，拎住手上戒指（仲話係許文軒size），同傳媒記者講如果許文軒拎到獎，有下半生重要事宣布！「如果去埋許文軒拎到獎，我喺台上有好重要嘅事項要宣佈，我準備咗㗎（戒指），大家拭目以待，記者朋友幫幫手放大個標題，話麥美恩下半生有重要嘅事項要宣佈！」
麥美恩疑似敏感發作 胸口佈滿紅疹
有份主持泳裝環節的麥美恩原本好地地，但到第二位佳麗開始，麥美恩胸口前突然出現多多噠紅印同紅疹，網民話睇落都覺得痕。不過麥美恩依然非常專業，一啲都冇表現出不適神情！
麥美恩事後親自解畫：我笑得太興奮
事後麥美恩接受傳媒訪問時，解釋指因為廠內溫度太高，加上自己太興奮，所以胸口才變紅：「我其實開始第一個環節嘅時候，已經覺得個人好熱。因為一廠嗰冷氣比我平時習慣嘅唔夠凍，因為我係冬天人嚟嘅。我一完咗第一個牧童笛訪問之後，我笑得太興奮，搞到個血氣同興奮程度飆得好快，加上個人又熱。某程度上其實都唔係第一次發生，好多謝大家喺廣告時間嘅時候即刻提我，我都即刻用Cue Card同隻手去Cool Down。」麥美恩又解釋當時時間緊迫，未有時間多理自己身體狀況：「因為問答環節時間太Tight，我盡量就唔好理嗰感覺住，就一路深呼吸，希望興奮嗰程度可以平復。」
2號黃泳嘉表演牧童笛係「元兇」 ?
今次之所以會令麥美恩胸口發紅，搞到個血氣同興奮程度飆得咁快，全因為2號黃泳嘉（Jessica）再次表演牧童笛。Jessica早前在才藝表演中選擇表演小學時經常吹的牧童笛，但技術卻非常一般，甚至吹《 My Heart Will Go On 》吹到嚴重走音，該段片段更獲得超過1萬個Like。今日到泳衣環節，Jessica又再表演牧童笛，不過都係繼續走音，笑爆全場。